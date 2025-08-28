Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • फिल्म इंडस्ट्री से आई बुरी खबर: कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं बॉलीवुड की ये मशहूर एक्ट्रेस, पोस्ट में छलका दर्द, लिखा- पहले पिता को छीन लिया..अब मुझे...

फिल्म इंडस्ट्री से आई बुरी खबर: कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं बॉलीवुड की ये मशहूर एक्ट्रेस, पोस्ट में छलका दर्द, लिखा- पहले पिता को छीन लिया..अब मुझे...

Edited By Purnima Singh,Updated: 28 Aug, 2025 06:10 PM

tannishtha chatterjee diagnosed with cancer

फिल्म गुलाब गैंग और जोरम में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी इन दिनों कैंसर से जूझ रही हैं। 44 साल की तनिष्ठा ने बताया कि उन्हें स्टेज-4 ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर है ......

UP Desk : फिल्म गुलाब गैंग और जोरम में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी इन दिनों कैंसर से जूझ रही हैं। 44 साल की तनिष्ठा ने बताया कि उन्हें स्टेज-4 ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर है। एक्ट्रेस ने रविवार को खुलासा किया कि उन्हें 8 महीने पहले कैंसर का पता चला था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए  कई तस्वीरें फैंस के साथ साझा कर अपना हेल्थ अपडेट दिया। तनिष्ठा ने फैंस को  बताया कि अभी वह किस हालत में है और उन्हें अपने से ज्यादा अपनी मां और बेटी की चिंता है। 

पोस्ट में तनिष्ठा ने बताया अपना संघर्ष 
सोशल मीडिया पर साझा की गई अपनी पहली तस्वीर में तनिष्ठा सिर मुंडवाए, सोफे पर बैठी और आत्मविश्वास से मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। अगली तस्वीर में, वह दिव्या दत्ता, लारा दत्ता, शबाना आज़मी, विद्या बालन और अन्य इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नज़र आईं। उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बात करते हुए कैप्शन में लिखा, "पिछले 8 महीने बेहद मुश्किल रहे हैं, हल्के शब्दों में कहें तो। मानो कैंसर से अपने पिता को खोना ही काफी नहीं था। 8 महीने पहले मुझे स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला।" 

PunjabKesari

'इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता' 
हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह पोस्ट "दर्द के बारे में नहीं है। यह प्यार और ताकत के बारे में है।" उन्होंने आगे कहा, "इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक 70 साल की मां और 9 साल की बेटी... दोनों पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं। लेकिन सबसे मुश्किल पलों में, मुझे एक असाधारण प्यार मिला, ऐसा प्यार जो सामने आता है, जगह देता है और आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता।"  

'दोस्तों ने सबसे मुश्किल दिनों में भी मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला दी'
उन्होंने लिखा- "मुझे यह अपने अद्भुत दोस्तों और परिवार में मिला, जिनके अटूट समर्थन ने मेरे चेहरे पर, सबसे मुश्किल दिनों में भी, सच्ची मुस्कान ला दी। एआई और रोबोट्स की ओर दौड़ती दुनिया में, असली, भावुक इंसानों की असीम करुणा ही मुझे बचा रही है। उनकी सहानुभूति, उनके संदेश, उनकी उपस्थिति - उनकी मानवता - ही जीवन को वापस ला रही है।" 

तनिष्ठा ने अंत में कहा-"महिला मित्रता, उस बहनचारे को सलाम जिसने मेरे लिए प्रचंड प्रेम, गहरी सहानुभूति और अदम्य शक्ति के साथ काम किया। आप जानते हैं कि आप कौन हैं - और मैं आपकी असीम आभारी हूं।"  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!