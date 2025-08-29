मंच पर बैठा 'भोलेनाथ'… अगले ही पल लुढ़का और चली गई जान, कुशीनगर मेले में कलाकार की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

Main Menu

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Aug, 2025 11:33 AM

suspicious death of an artist in kushinagar fair causes commotion

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के तमकुहीराज कस्बे में डोल मेले के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। जहां भगवान शिव का किरदार निभा रहा 21 साल का रामबहाल नामक युवक मंच पर ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह दृश्य देखकर वहां...

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के तमकुहीराज कस्बे में डोल मेले के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। जहां भगवान शिव का किरदार निभा रहा 21 साल का रामबहाल नामक युवक मंच पर ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

क्या हुआ था घटना के वक्त?
डोल मेले की एक झांकी में भगवान शिव का अभिनय कर रहे रामबहाल जैसे ही मंच पर आए, वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनकी सांसें थम गईं। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

DJ की तेज आवाज या करंट?
इस हादसे को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंच पर लगे हाई वॉल्यूम डीजे की तेज आवाज के कारण रामबहाल बेहोश हुए और उनकी मौत हो गई। जबकि आयोजकों का दावा है कि युवक को करंट लग गया, जिससे उसकी जान गई। अब इस रहस्य से पर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हटेगा।

प्रशासन और पुलिस मौके पर
घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, सीओ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है।

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
इस हादसे से मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार और रिश्तेदार सदमे में हैं। जो युवक कुछ देर पहले भगवान शिव बनकर मंच पर खड़ा था, अब वह हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। वहां मौजूद लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भयानक हादसा उनके सामने हुआ।

