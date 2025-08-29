Main Menu

श्रद्धा की यात्रा में मौत की दस्तक! लैंडस्लाइड ने छीनी 6 जिंदगियां, मुजफ्फरनगर के कई श्रद्धालु अब भी लापता

Muzaffarnagar News: जम्मू-कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के रास्ते पर हुए भूस्खलन (लैंडस्लाइड) ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मातम फैला दिया है। इस हादसे में जिले के 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, कई घायल हैं और कुछ अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

कैसे हुआ हादसा?
मिली जानकारी के मुताबिक, यह दुखद हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में तेज बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और कई लोग मलबे की चपेट में आ गए। हादसा कटरा क्षेत्र में हुआ, जो माता वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य रास्तों में से एक है।

मरने वालों में कौन-कौन शामिल?
नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला निवासी कार्तिक की मौत की पुष्टि सबसे पहले हुई। इसके बाद रामपुरी मोहल्ले से गए 23 श्रद्धालुओं के ग्रुप की जानकारी सामने आई, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह मुजफ्फरनगर जिले से अब तक कुल 6 लोगों की मौत की खबर पक्की हो चुकी है।

एक ही परिवार के कई लोग हादसे का शिकार
रामपुरी मोहल्ले के संदीप कुमार ने बताया कि उनकी भाभी रामवीरी (48) और भतीजी अंजलि (22) इस हादसे में जान गंवा चुकी हैं। हादसा वैष्णो देवी यात्रा पर रवाना होने के तीन दिन बाद हुआ। उन्होंने बताया कि कटरा पहुंचने के बाद आखिरी बार फोन पर बात हुई थी।

कुछ लोग अब भी लापता, परिवारों की गुहार
एक ही ग्रुप में शामिल देशराज सिंह नाम के बुजुर्ग ने बताया कि उनके दो पोते अनंत कुमार और दीपेश कुमार अब भी लापता हैं। वहीं उनके बेटे अजय कुमार और पोती पूर्वी इस हादसे में घायल हुए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि लापता बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और पूरे परिवार को सुरक्षित घर वापस लाया जाए।

नेताओं ने जताया दुख, प्रशासन से मदद की मांग
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा है और हर संभव मदद दिलाई जाएगी।

प्रशासन अलर्ट, मदद जारी
स्थानीय प्रशासन पीड़ित परिवारों से लगातार संपर्क में है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है। लापता लोगों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं।

