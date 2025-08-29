Main Menu

वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल! प्राइवेट पार्ट दिखाकर महिलाओं से अश्लील हरकतें कर रहा था युवक, पुलिस ने धर दबोचा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Aug, 2025 10:39 AM

Bijnor News: उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक सड़क पर चलती महिलाओं और बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करते हुआ पकड़ा गया है। आरोपी का यह घिनौना व्यवहार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया,...

Bijnor News: उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक सड़क पर चलती महिलाओं और बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करते हुआ पकड़ा गया है। आरोपी का यह घिनौना व्यवहार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।

कैसे हुआ खुलासा?
घटना 28 अगस्त 2025 की है। आरोपी युवक, दीपचंद पुत्र हरलाल सिंह जो कि वाल्मीकि बस्ती, अंबेडकर नगर (थाना नगीना क्षेत्र) का रहने वाला है, सार्वजनिक रास्तों पर महिलाओं और बच्चियों को अश्लील इशारे कर रहा था। इतना ही नहीं वह अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर भद्दी हरकतें कर रहा था। जब पीड़ित महिलाओं ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उन्हें धमकी दी और वहां से फरार हो गया।

वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप
इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक किस तरह से महिलाओं और लड़कियों को परेशान कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया।

पुलिस की तुरंत कार्रवाई
पीड़ितों की शिकायत के बाद नगीना पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और एक टीम बनाकर कुछ ही घंटों में आरोपी दीपचंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का सख्त संदेश
पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनता ने की पुलिस की सराहना
इस घटना के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस की तत्परता की तारीफ की है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस इसी तरह तुरंत कार्रवाई करती रही, तो ऐसे मानसिकता वाले अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकती है।

