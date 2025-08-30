Main Menu

  • बहराइच में दर्दनाक हादसा: मगरमच्छ ने 14 साल के बच्चे को पानी में खींचा, शव बरामद होते ही गांव में छा गया मातम

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Aug, 2025 10:09 AM

tragic accident in bahraich crocodile pulled a 14 year old child into the water

Bahraich News: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के कतर्नियाघाट वन्य प्रभाग के अंबा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां मगरमच्छ के हमले में 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह घटना बीते दो हफ्तों में तीसरी बार हुई है, जब किसी इंसान पर मगरमच्छ ने हमला...

Bahraich News: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के कतर्नियाघाट वन्य प्रभाग के अंबा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां मगरमच्छ के हमले में 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह घटना बीते दो हफ्तों में तीसरी बार हुई है, जब किसी इंसान पर मगरमच्छ ने हमला किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मृतक बच्चा अनिल अपनी मां के साथ हल्दी के खेत के पास चारा लेने गया था।

मगरमच्छ ने अचानक किया हमला, दोपहर में मिला बच्चे का शव
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के समय गेरुआ नदी से अचानक एक मगरमच्छ बाहर निकला और अनिल को पानी में खींच ले गया। ग्रामीणों ने जोर-जोर से आवाज लगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ बच्चे को गहराई में लेकर चला गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मोटरबोट और गोताखोरों की मदद से खोज अभियान शुरू किया। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे नदी में बच्चे का शव मिला, जिसे गोताखोरों ने बाहर निकाला। कतर्नियाघाट के डीएफओ सूरज ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी।

बढ़ते जलस्तर से बढ़ा खतरा, वन विभाग ने जारी की चेतावनी
पिछले कुछ दिनों में बहराइच में मगरमच्छ के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 17 अगस्त को खैरिघाट इलाके में 7 फीट लंबे मगरमच्छ ने 5 साल के बच्चे पर हमला किया था, जिसे उसकी मां ने लोहे की रॉड से बचा लिया था। अगले दिन मोतीपुर इलाके में मगरमच्छ ने 45 साल के एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण नदियों, नहरों और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। इसी वजह से मगरमच्छ अब बस्तियों के करीब आ गए हैं और हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। विभाग ने लोगों से नदी, तालाब और नहर के किनारे जाने से बचने की अपील की है। बहराइच में पहले भी भेड़िए, तेंदुए और हाथियों के हमले दर्ज हो चुके हैं, जिससे इलाके में रहने वाले लोग खासे सतर्क हैं।

