उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से यूपी पुलिस का शर्मनाक कारनामा सामने आया है। जागेश्वर मंदिर चौकी इंचार्ज नितिन पुनिया अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर एक व्यापारी को पकड़कर चौकी आए .....

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से यूपी पुलिस का शर्मनाक कारनामा सामने आया है। जागेश्वर मंदिर चौकी इंचार्ज नितिन पुनिया अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर एक व्यापारी को पकड़कर चौकी आए। उसे जुआरी बताकर जेल भेजने की धमकी देकर चौकी इंचार्ज ने व्यापारी से 5.70 लाख रुपए हड़प लिए। एसीपी ने मामले की जांच की तो सत्यता पाई गई। बुधवार रात नवाबगंज थाने में दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया।



तफ्सील से जानें पूरा मामला व्यापारी

जालौन के एट थाना क्षेत्र के पिरौना इलाके में रहने वाले आसिफ शेख बीते मंगलवार को कर्नलगंज आए थे। दोपहर बाद व्यापारी कार से अपने चालक के साथ लौट रहे थे। तभी चुन्नीगंज के पास चौकी इंचार्ज नितिन पुनिया ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों को सूचित किए बिना ही नितिन पुनिया व्यापारी को चौकी ले जाकर जुआ खेलने की बात कुबूल करने का दबाव बनाने लगे। जिसके बाद चौकी इंचार्ज ने व्यापारी से 5 लाख 70 हजार रुपए लूट लिए।



अधिकारियों के संज्ञान में आया मामला

व्यापारी आसिफ शेख ने चौकी से छूटने के बाद एसीपी कर्नलगंज को पूरा घटनाक्रम बताया। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने चौकी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने पर चौकी इंचार्ज ने व्यापारी को हड़पे हुए रूपए लौटा दिए। हालांकि व्यापारी ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ तहरीर दी है। नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।