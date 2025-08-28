घर में थी पूजा, पीरियड रोकने की ली गोली…फिर आधी रात में चली गई 18 साल की बेटी की जान; आप ना करें ये गलती

कर्नाटक से एक बेहद चौंकाने वाला और दुखद मामला सामने आया है। यहां एक 18 साल की लड़की ने घर में पूजा होने के कारण पीरियड्स रोकने के लिए हार्मोनल दवा खा ली .....

UP Desk : कर्नाटक से एक बेहद चौंकाने वाला और दुखद मामला सामने आया है। यहां एक 18 साल की लड़की ने घर में पूजा होने के कारण पीरियड्स रोकने के लिए हार्मोनल दवा खा ली। जिसके बाद कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस मामले ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी कहानी और इसके पीछे की मेडिकल सच्चाई।



पैर में दर्द और सूजन से शुरू हुई तकलीफ, नसों में जम गया खून का थक्का

कर्नाटक की रहने वाली 18 साल की एक युवती ने पूजा में हिस्सा लेने के लिए हार्मोनल दवा ले ली। कुछ दिनों बाद युवती को पैर और जांघ में तेज़ दर्द और सूजन होने लगी। वह बेचैन और परेशान होकर डॉक्टर के पास पहुंची तो वैस्कुलर सर्जन डॉ. विवेकानंद ने उसे चेक किया। बातचीत के दौरान लड़की ने बताया कि पीरियड्स रोकने के लिए उसने दवा ली थी। डॉक्टर को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत जांच करवाई। जांच में सामने आया कि लड़की डीप वेन थ्रोम्बोसिस (Deep Vein Thrombosis - DVT) से पीड़ित है, यानी उसके शरीर की नसों में खून का थक्का (Blood Clot) जम गया था, जो नाभि तक फैल चुका था।



पिता ने टाल दी मामले की गंभीरता, आधी रात बिगड़ी तबीयत, लड़की ने तोड़ा दम

डॉ. ने लड़की के पिता को समझाया कि यह हालात बेहद गंभीर हैं और तुरंत भर्ती न करने पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिता ने मामले की गंभीरता को टाल दिया। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन मां के साथ बेटी को दोबारा लेकर आएंगे। उसी रात करीब 2 बजे, डॉक्टर को कॉल आया कि लड़की को इमरजेंसी में लाया गया है। उसकी सांसें रुक रही थीं। CPR देकर जान बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लड़की को बचाया नहीं जा सका।



आपको बता दें कि ये गोलियां अक्सर मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल जाती हैं और कई महिलाएं इनका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इनका सेवन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है – जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ।



