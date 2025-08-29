सिर्फ 17 की थी, पर दिमाग पूरा हैकर वाला! इंस्टाग्राम पर बनाए 12 फर्जी अकाउंट और उड़ाई लड़कियों की नींद

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। जहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने अपने पड़ोसियों से निजी रंजिश के चलते एक-दो नहीं, बल्कि 12 से अधिक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना डाले और कई...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। जहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने अपने पड़ोसियों से निजी रंजिश के चलते एक-दो नहीं, बल्कि 12 से अधिक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना डाले और कई लड़कियों की छवि खराब करने की कोशिश की।

कैसे हुआ खुलासा?

यह पूरा मामला तब सामने आया जब 3 जुलाई को लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में रहने वाले मुनीर अहमद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।मुनीर अहमद ने बताया कि किसी ने उनकी नाबालिग बेटी का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उस पर अश्लील तस्वीरें, वीडियो और धमकी भरे मैसेज पोस्ट कर दिए। इतना ही नहीं, पीड़िता को अपहरण की धमकी तक दी गई थी।

जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच

शिकायत मिलते ही पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66(C) और बीएनएस की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया और साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की। जांच में पता चला कि 4 महीने पहले पीड़िता के परिवार और उनके पड़ोसी कयूम के बीच नाली को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते कयूम की 17 साल की बेटी ने बदले की भावना से यह सब किया।

रिश्तेदार के फोन से बनाया फर्जी अकाउंट

आरोपी लड़की ने अपने रिश्तेदार के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पहले पीड़िता का और फिर धीरे-धीरे 12 से अधिक लड़कियों के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना डालीं। इन प्रोफाइल्स पर उसने आपत्तिजनक कंटेंट डाले और लड़कियों की छवि खराब करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी के पास से एक Samsung Android फोन बरामद किया है, जिसमें 6 से अधिक फर्जी अकाउंट्स के सबूत भी मिले हैं।

काउंसलिंग के बाद कार्रवाई

डीसीपी निपुण अग्रवाल, एडीसीपी अमित कुमार कुमावत, एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा और थानाध्यक्ष अनुज कुमार तिवारी की टीम ने आरोपी लड़की को ट्रैक कर पकड़ा, काउंसलिंग की और फिर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।