  CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला मंजर: मथुरा में कार पार्क करते ही ड्राइवर चक्कर खाकर गिरा, 7 सेकेंड में तोड़ा दम

CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला मंजर: मथुरा में कार पार्क करते ही ड्राइवर चक्कर खाकर गिरा, 7 सेकेंड में तोड़ा दम

26 Aug, 2025 02:42 PM

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कार ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कार ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है

चक्कर खाकर गिरा, 7 सेकेंड में थमी सांस
यह घटना मथुरा के मोती कुंज थाना हाईवे क्षेत्र की है। जहां आगरा निवासी सुभाष नाम का ड्राइवर एक निजी कार चालक था, जो रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी बच्चू सिंह के लिए काम करता था। सोमवार को वह अधिकारी के मथुरा स्थित घर पर कार छोड़ने आया था। जैसे ही सुभाष कार पार्क करके गेट के बाहर निकला, वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। पास खड़े लोगों ने देखा कि उसे चक्कर आया और गिरते ही उसकी हालत बेहद खराब हो गई। महज 7 सेकेंड में वह पूरी तरह बेसुध हो गया और दोबारा उठ नहीं सका।

अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका
घटना होते ही वहां मौजूद लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, संभवतः दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। हालांकि, असली कारण जानने के लिए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

CCTV फुटेज में कैद हुई घटना
इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि सुभाष गेट से बाहर निकलते ही लड़खड़ाता है और कुछ ही सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है। आसपास खड़े लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी होती हैं।

जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण साफ हो पाएगा।

परिवार में छाया मातम
सुभाष की अचानक हुई मौत से उसके परिवार में गहरा सदमा है। घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि एकदम स्वस्थ दिखने वाला उनका अपना इंसान इतनी जल्दी दुनिया से चला गया।

