Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • महिला को सांप ने डसा, परिजन बोले – 'गुनहगार यही है!' जिंदा सांप संग पहुंचे अस्पताल, मचा हड़कंप

महिला को सांप ने डसा, परिजन बोले – 'गुनहगार यही है!' जिंदा सांप संग पहुंचे अस्पताल, मचा हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Aug, 2025 06:51 AM

a woman was bitten by a snake her family brought the live snake in a box

Banda News: उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के दतरौली गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां बीते सोमवार को घर के काम में लगी एक महिला को अचानक सांप ने डस लिया। घबराई महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जिससे मौके पर परिजन...

Banda News: उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के दतरौली गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां बीते सोमवार को घर के काम में लगी एक महिला को अचानक सांप ने डस लिया। घबराई महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जिससे मौके पर परिजन दौड़ पड़े। परिजनों ने ना सिर्फ महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, बल्कि जिंदा सांप को भी एक डिब्बे में बंद करके साथ ले गए। अचानक अस्पताल में जिंदा सांप देखकर वहां मौजूद मरीज, डॉक्टर और स्टाफ सहम गए और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 32 वर्षीय इंद्रानी नाम की महिला के साथ हुई। वो मिट्टी समेट रही थी, तभी अचानक सांप ने उसके हाथ में काट लिया और लिपट गया। महिला की चीख-पुकार सुनकर परिवार के लोग भागे-भागे पहुंचे और उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जहर नहीं, पर डर बना रहा
जब महिला को जिला अस्पताल लाया गया, तो परिजन सांप को भी एक प्लास्टिक डिब्बे में बंद करके साथ लाए। अस्पताल स्टाफ और मरीज यह देखकर हैरान रह गए कि एक जिंदा सांप भी साथ लाया गया है। इस दौरान कुछ समय तक अस्पताल परिसर में हड़कंप का माहौल रहा। बाद में स्टाफ ने सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर रखवा दिया।

डॉक्टर ने क्या बताया?
अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनीत सचान ने जानकारी दी कि महिला को समय पर लाया गया था और उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि सांप ज्यादा जहरीला नहीं था। फिलहाल महिला की हालत स्थिर है और जल्द ही वह ठीक हो जाएगी।

और ये भी पढ़े

ग्रामीणों की उमड़ी भीड़
जिंदा सांप के अस्पताल में पहुंचने की खबर फैलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोग इस अनोखे नजारे को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे और देर तक चर्चा होती रही। वहीं अस्पताल प्रशासन ने बताया कि महिला का इलाज जारी है और उसकी स्थिति सामान्य है। सांप को बाहर निकाल दिए जाने के बाद अस्पताल में स्थिति पूरी तरह से शांत हो गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!