  • अस्पताल में गर्भवती महिला को नहीं किया भर्ती...टि‍न शेड के नीचे दिया बच्चे को जन्म

Edited By Pooja Gill,Updated: 19 Aug, 2025 02:39 PM

वाराणसी: वाराणसी के जिला महिला चिकित्सालय में सोमवार रात एक गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल के बाहर ही कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद जांच के लिए एक टीम बनाई गई है, जो पूरे मामले में की गई लापरवाही की जांच करेगी।    

खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज  
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीना वर्मा ने बताया कि मामले की जांच के लिए मंगलवार को एक टीम गठित कर दी गई है। अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला को आपातकालीन जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन परिजन उसे निजी नर्सिंग होम ले जाने की बात कर रहे थे। 

वीडियो हुआ वायरल 
इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को भी नोटिस जारी किया जा रहा है। डॉ. वर्मा ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। 
 

