कमरे से बाहर जाइए... महिला CMS के बोलने पर डॉक्टर ने दी धमकी, ‘भैया विधायक हैं, धरने पर बैठवा दूंगा’ सहारनपुर अस्पताल में दिखी सत्ता की धमक

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला अस्पताल में मंगलवार को एक बार फिर प्रशासनिक अव्यवस्थाएं सुर्खियों में आ गईं, जब वरिष्ठ डॉक्टर और महिला सीएमएस (Chief Medical Superintendent) के बीच तीखी बहस हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर, सीएमएस से बहस करते हुए यह कहते नजर आते हैं, "मेरे भैया रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, धरने पर बैठवा दूंगा।"



इलाज में बाधा से शुरू हुआ विवाद

घटना उस समय हुई जब महिला सीएमएस डॉ. सुधा सिंह मरीजों की डिटेल्स वाली एक महत्वपूर्ण फाइल अपने साथ ले गईं, जिससे इलाज में बाधा आने लगी। सर्जन डॉ. सीपी रोशन और डॉ. शिविंदर सिंह, मरीजों की परेशानी के चलते जब सीएमएस के कमरे में बातचीत करने पहुंचे, तो बातचीत जल्द ही विवाद में बदल गई। सीएमएस ने दोनों डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा, "मेरे कमरे से बाहर जाइए, बदतमीजी मत कीजिए।" इस पर डॉ. रोशन ने जवाब दिया, "मेरे भैया विधायक हैं, उन्हें बुलाकर धरने पर बैठवा दूंगा।"



सीएमएस का आरोप: "राजनीति कर रहे हैं डॉक्टर"

डॉ. सुधा सिंह ने आरोप लगाया कि दोनों डॉक्टर जानबूझकर उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं और अस्पताल में कार्य नहीं कर रहे। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर अस्पताल की अव्यवस्थाओं को मीडिया में उछालकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।



डॉक्टर का पक्ष…

डॉ. सीपी रोशन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक मरीज का चेस्ट एक्स-रे कराने को कहा था, लेकिन तीन दिन तक एक्स-रे नहीं हुआ। जब उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से पूछा, तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनके अनुसार, सीएमएस को संदेह है कि मीडिया में जो रिपोर्ट आई थी, वह उन्हीं के द्वारा करवाई गई थी, जबकि उनका इसमें कोई योगदान नहीं है।



अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल

यह घटना एक बार फिर जिला अस्पताल की प्रशासनिक स्थिति पर सवाल खड़े करती है। पहले भी यहां अव्यवस्थाओं को लेकर रिपोर्टें सामने आती रही हैं। अब जब आंतरिक टकराव सार्वजनिक हो गया है, तो स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी कटघरे में आ गई है।