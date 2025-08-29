रेलवे ट्रैक पर लाश, जंगल में स्कॉर्पियो… BJP नेता मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा! प्रयागराज-चित्रकूट कनेक्शन से खुला राज

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लापता हुए भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्या में उनका ही साथी शामिल था। पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे की वजह 'अवैध संबंध'......

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लापता हुए भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्या में उनका ही साथी शामिल था। पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे की वजह 'अवैध संबंध' को बताया है।

22 अगस्त से थे लापता, जंगल में मिली स्कॉर्पियो

रणधीर यादव 22 अगस्त से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ लापता थे। उनकी पत्नी ने अगले दिन यानी 23 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस तलाश में जुटी और उनकी गाड़ी 24 अगस्त को चित्रकूट के जंगलों में बरामद हुई।

दोस्त राम सिंह ने ही कर दी हत्या

जांच में पुलिस ने रणधीर यादव के दोस्त राम सिंह को हिरासत में लिया। पूछताछ में राम सिंह ने हत्याकांड कबूल कर लिया। उसने बताया कि 23 अगस्त को ही उसने रणधीर की हत्या कर दी थी और शव को प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया ताकि पहचान ना हो सके।

अवैध संबंध बना हत्या की वजह

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रणधीर यादव का मुख्य आरोपी डॉ. उदय की पत्नी से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर विवाद हुआ और डॉ. उदय, राम सिंह और उनके साथियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। रणधीर, राम सिंह और बाकी आरोपी एक साथ बाहर निकले, फिर रास्ते में शराब पी और ढाबे पर खाना खाया। इसके बाद रणधीर की हत्या कर दी गई।

दो आरोपी गिरफ्तार, एक अभी फरार

पुलिस ने इस मामले में अब तक राम सिंह यादव और लीला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी डॉ. उदय फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

इलाके में सनसनी

इस सनसनीखेज हत्या के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। एक ओर बीजेपी नेता की मौत, दूसरी ओर उसके दोस्त द्वारा हत्या और अवैध संबंधों की बात सामने आने से लोग हैरान हैं। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल और बाकी सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।