ऑनलाइन मंगाया सैंडविच, अंदर निकले प्लास्टिक ग्लव्स – नोएडा ग्राहक ने फोटो के साथ उठाया स्वच्छता पर सवाल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Aug, 2025 06:44 AM

Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से मंगाए गए सैंडविच में प्लास्टिक का ग्लव्स निकलने का मामला सामने आया है। यह घटना शहर के सेक्टर 45 इलाके की बताई जा रही है। ग्राहक ने सैंडविच ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसने उसे खाने की कोशिश की, तो उसके अंदर से प्लास्टिक का डिस्पोजेबल ग्लव्स निकला।

सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी
मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस मामले को उठाया। उसने सैंडविच की तस्वीरें साझा करते हुए फूड से जुड़ी साफ-सफाई और क्वालिटी पर सवाल उठाए। पोस्ट में ग्राहक ने लिखा कि यह एक बेहद गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए।

दो सैंडविच किए थे ऑर्डर
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राहक ने दो तरह के सैंडविच ऑर्डर किए थे। ब्रोकली, कॉर्न और बेसिल पेस्टो सैंडविच, स्मोक्ड कॉटेज चीज और पेपर सैंडविच, इनमें से एक सैंडविच में सब्जियों और दूसरी सामग्री के साथ एक प्लास्टिक ग्लव्स पाया गया, जिससे ग्राहक को काफी झटका लगा।

डिलीवरी ऐप की प्रतिक्रिया
मामले के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, फूड डिलीवरी ऐप की सपोर्ट टीम ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि वे इस घटना से हैरान हैं और जल्द ही इस शिकायत को संबंधित रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ उठाएंगे। ऐप ने यह भी भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

लोगों में बढ़ी चिंता
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि अब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते समय और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही, रेस्टोरेंट्स को भी साफ-सफाई और क्वालिटी कंट्रोल पर खास ध्यान देना चाहिए।

