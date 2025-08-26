Main Menu

Nikki Murder Case: निक्की की मौत सिलेंडर ब्लास्ट से? सामने आया विपिन का CCTV फुटेज, जांच में बड़ा मोड़

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Aug, 2025 08:58 AM

Noida News: उत्तर प्रदेश के सिरसा गांव से निक्की की मौत को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच अब कई महत्वपूर्ण फुटेज और वीडियो पर केंद्रित हो गई है। आरोपित पति विपिन भाटी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज...

Noida News: उत्तर प्रदेश के सिरसा गांव से निक्की की मौत को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच अब कई महत्वपूर्ण फुटेज और वीडियो पर केंद्रित हो गई है। आरोपित पति विपिन भाटी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज में पता चला है कि जब 21 अगस्त को निक्की पर हमला हुआ था, उस वक्त विपिन राशन की दुकान के बाहर खड़ा था। यह दुकान उसके घर के बिल्कुल सामने है।

निक्की का वीडियो भी आया सामने
निक्की के परिजनों ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें निक्की आग की लपटों में जलती हुई सीढ़ियों से उतरती नजर आ रही है। यह वीडियो निक्की की बहन कंचन ने रिकॉर्ड किया था, जो ससुराल में मौजूद थी। कंचन की शादी विपिन के भाई रोहित से हुई है।

CCTV फुटेज में क्या दिखा?
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, निक्की की मौत के मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन आरोपितों में विपिन भाटी, उसके पिता सतवीर, भाई रोहित और मां दया शामिल हैं। फुटेज में विपिन अपने बेटे के साथ सड़क पर खड़ा है, जिससे पता चलता है कि निक्की पर हमले के समय वह दुकान पर था। फुटेज में विपिन चेक शर्ट और नीली पैंट में सफेद कार के पास खड़ा दिख रहा है। एक लड़का रस्सी लेकर आता है और विपिन से बात करता है। इसके बाद विपिन घर की तरफ दौड़ता है, पीछे एक बुजुर्ग भी दौड़ता हुआ घर में जाता है। थोड़ी देर बाद विपिन बाहर आता है, कुछ लोगों को इशारा करता है और फिर कुछ लोगों से बात करता है। शाम 5 बजकर 48 मिनट पर वह कार में बैठता है, फिर बाहर निकलता है और कार को गली में पीछे ले जाता है। इसके बाद घटनास्थल पर और भी लोग जमा हो जाते हैं।

चचेरे भाई का बयान
विपिन के चचेरे भाई ने बताया कि निक्की की मौत सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि विपिन को अस्पताल ले जाते समय वे भी वहां मौजूद थे। निक्की ने रास्ते में कहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वे उसे फोर्टिस अस्पताल लेकर गए थे, जहां निक्की ने डॉक्टरों को भी सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी दी थी।

पुलिस की जांच जारी
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे कंचन के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग की जांच कर रहे हैं ताकि दोनों में कोई मेल हो या ना हो। इसके अलावा, निक्की को ले जाने वाले अस्पताल के भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। पुलिस पूरी सत्यता पता लगाने के लिए हर पहलू पर जांच कर रही है।

