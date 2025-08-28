प्यार के लिए छोड़ा धर्म, मुस्लिम बहनें बनीं रूबी-चांदनी — हिंदू प्रेमियों संग हिंदू रीति से रचाई शादी

Lakhimpur News: उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले के पड़ुआ थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में एक अनोखी शादी हुई है, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। जहां दो मुस्लिम बहनों ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई। जास्मीन और रुखसाना बानो ने अपने प्रेमी...

Lakhimpur News: उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले के पड़ुआ थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में एक अनोखी शादी हुई है, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। जहां दो मुस्लिम बहनों ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई। जास्मीन और रुखसाना बानो ने अपने प्रेमी रामप्रवेश और सर्वेश के साथ हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह किया। इन दोनों बहनों ने नाम भी बदल लिया है — रुखसाना अब रूबी और जास्मीन चांदनी कहलाती हैं। दोनों बहनों और उनके प्रेमियों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार की देर रात दोनों बहनें अपने घर से चुपके से निकलीं और सीधे प्रेमियों के घर पहुंच गईं। यह देखकर गांव में काफी सनसनी फैल गई। दोनों परिवार और गांव के लोग इस घटना से हैरान थे।

पंचायत बुलाई, लेकिन अपने फैसले पर कायम रहीं बहनें

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई ताकि मामला सुलझ सके। पंचायत में सभी चाहते थे कि दोनों परिवारों के बीच सहमति हो जाए, लेकिन बहनें अपने फैसले पर अड़ी रहीं और कहा कि वे केवल अपने प्रेमियों से ही शादी करेंगी। पंचायत ने उनकी उम्र के बारे में भी जांच की, जिसमें यह पुष्टि हुई कि दोनों बहनें बालिग हैं।

धर्म छोड़कर हिंदू रीति से शादी, गांव में मचा हंगामा

बताया जा रहा है कि पंचायत में समाधान नहीं निकलने पर, दोनों परिवारों ने आखिरकार हिंदू रीति-रिवाज से शादी कराने का निर्णय लिया। दोनों बहनों ने अपना धर्म छोड़कर अपने प्यार को चुना। इस शादी ने गांव में बड़ा हंगामा मचा दिया और दोनों परिवारों के साथ पूरे गांव को भी चौंका दिया। वहीं इस घटना ने दिखाया है कि प्यार और विश्वास धर्म से ऊपर हो सकता है और अपने दिल की सुनना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।