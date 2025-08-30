'अश्लील रील बनाना बंद करो' कहने पर भड़क उठी पत्नी, चाकू लेकर पति के पीछे दौड़ी — वीडियो हुआ वायरल

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले अनीस नामक युवक ने अपनी पत्नी ईशरत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनीस का कहना है कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया ऐप...

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले अनीस नामक युवक ने अपनी पत्नी ईशरत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनीस का कहना है कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर अश्लील रीलें बनाती है और जब वह उसे ऐसा करने से मना करता है, तो वह गुस्से में आकर जान से मारने की धमकी देती है।

चाकू से हमले का वीडियो भी आया सामने

मिली जानकारी के मुताबिक, अनीस का आरोप है कि एक बार ईशरत ने उस पर चाकू से हमला भी किया था। इस घटना का वीडियो सबूत के तौर पर अनीस ने पुलिस को सौंपा है। वीडियो में पत्नी की धमकी और हमला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।

पति का आरोप – फोन और सोशल मीडिया में रहती है व्यस्त

अनीस का कहना है कि उसकी पत्नी का व्यवहार काफी समय से ठीक नहीं है। वह दूसरे मर्दों से बात करती है, ज्यादातर समय मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर लगी रहती है। घर का कोई काम नहीं करती और अगर कोई उसे टोकता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है।

फर्जी मुकदमे और आत्महत्या की धमकी

पति का आरोप है कि पत्नी अक्सर आत्महत्या की धमकी देकर उसे और उसके परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। इतना ही नहीं, उसके मायके वाले भी उसका साथ देते हैं और अनीस पर तरह-तरह का दबाव बनाते हैं।

पहले भी जेल जा चुका है पति

अनीस ने बताया कि पत्नी पहले भी पुलिस बुलाकर उसका चालान करा चुकी है, जिसकी वजह से उसे जेल तक जाना पड़ा था। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वह अपने ही घर से बेघर हो गया है।

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी

एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अनीस की शिकायत पर 28 अगस्त को लोनी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो वीडियो पुलिस को दिया गया है, उसमें पत्नी का चाकू से हमला और धमकियां साफ दिख रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।