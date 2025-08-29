प्रकृति का रौद्र रूप! 11 महीने की बेटी, मां और साली की मौत...पिता लापता; मुंडन कराने वैष्णो देवी गया था परिवार, पलक झपकते मातम में बदलीं खुशियां

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन के पीड़ितों में उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। आगरा के कुम्हारपाड़ा निवासी मोची दीपक कुमार का परिवार भी इस आपदा का शिकार हुआ .....

मेरठ/आगरा : जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन के पीड़ितों में उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। आगरा के कुम्हारपाड़ा निवासी मोची दीपक कुमार का परिवार भी इस आपदा का शिकार हुआ। इस हादसे में दीपक की मां सुनीता देवी (50), उनकी 11 महीने की बेटी सेजल और उनकी साली भावना (11) की मौत हो गई। वहीं परिवार के मुखिया अर्जुन सिंह लापता हो गए। नौ सदस्यों वाला यह परिवार गत 24 अगस्त को अपनी बेटी का मुंडन संस्कार करने के लिए जम्मू गया था। दीपक के बहनोई प्रमोद कुमार के मुताबिक घर में मौजूद सभी रिश्तेदार शवों और घायलों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं।



वैष्णो देवी भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बुधवार को 32 पहुंच गई। यह घटना जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी तीर्थस्थल के मार्ग पर आई आपदा के एक दिन बाद हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस घटना में मारे गये उत्तर प्रदेश के निवासी सभी लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।