  • Crime News: बाइक सवार बदमाशों ने दिखाई दरिंदगी, युवती पर किया चाकू से हमला

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Aug, 2025 08:19 PM

सहारनपुर: सहारनपुर जिले के नागल थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने एक युवती पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि शनिवार देर शाम नागल थाना क्षेत्र के गजेंडी गांव की रहने वाली आयशा (19) की गर्दन पर उसके घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने चाकू से वार कर दिया। जैन ने बताया कि युवती की चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और हमलावर फरार हो गए।

हमलावरों ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। परिजनों ने आयशा को गांव के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

जैन के मुताबिक, पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

