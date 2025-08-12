Main Menu

बलरामपुर में मूक-बधिर युवती से गैंगरेप: DM-SP आवास के पास वारदात, बचने के लिेए CCTV में भागती दिखी पीड़िता

Edited By Mamta Yadav,Updated: 12 Aug, 2025 09:58 PM

gangrape of a mute and deaf girl in balrampur incident took place near dm sp re

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक मूक-बधिर युवती के साथ दिल दहला देने वाला गैंगरेप का मामला सामने आया है। 21 वर्षीय दिव्यांग पीड़िता के साथ यह जघन्य अपराध जिला प्रशासन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र, DM और SP के आवास से महज एक किलोमीटर...

Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक मूक-बधिर युवती के साथ दिल दहला देने वाला गैंगरेप का मामला सामने आया है। 21 वर्षीय दिव्यांग पीड़िता के साथ यह जघन्य अपराध जिला प्रशासन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र, DM और SP के आवास से महज एक किलोमीटर दूरी पर हुआ। हैरानी की बात यह है कि घटना स्थल से केवल 20 मीटर दूर पुलिस चौकी स्थित थी। सोमवार देर शाम की यह घटना, पुलिस की संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े करती है।

CCTV फुटेज में कैद हुई भागती पीड़िता, पीछा कर रही थीं बाइक्स
वायरल हो रहे एक CCTV फुटेज में पीड़िता ऑरेंज सूट पहने सड़क पर बेतहाशा दौड़ती हुई नजर आ रही है। पीछे 5-6 बाइकों का काफिला दिख रहा है। कुछ तेज रफ्तार में निकल जाती हैं, लेकिन एक बाइक धीमी होकर युवती के पीछे जाती दिखती है। एक बाइक मुड़कर वापस लौटती है, जिससे आशंका और गहराती है।

मामा के घर से लौटते वक्त रास्ते में हुआ हमला
युवती के परिजनों के मुताबिक वह मूक-बधिर है और सुन-बोल नहीं सकती। सोमवार सुबह वह अपने मामा के घर गई थी, जो महज एक किलोमीटर दूर है। शाम को घर लौटते वक्त वह लापता हो गई। परिजनों ने मामा से संपर्क किया तो पता चला कि वह काफी पहले वहां से निकल चुकी थी। परिवार ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की और देर शाम लगभग 8:30 बजे, बहादुरापुर पुलिस चौकी के पास एक खेत में बेहोशी की हालत में युवती मिली। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और वह बुरी तरह डरी हुई थी।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप, CCTV भी निकले खराब
परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना ऐसी जगह हुई जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। बहादुरापुर पुलिस चौकी के CCTV कैमरे भी खराब मिले।

मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि, आरोपी अभी फरार
ASP विशाल पांडेय ने बताया कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है। एक बाइक सवार युवक ने युवती को सुनसान जगह पर ले जाकर घटना को अंजाम दिया। परिजन गैंगरेप का आरोप लगा रहे हैं और जांच में कई अन्य संदिग्धों की भूमिका सामने आ सकती है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीमें गठित कर CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़िता फिलहाल अस्पताल में है और बयान देने की स्थिति में नहीं है।

प्रशासन पर उठे सवाल, जनता में आक्रोश
इस संवेदनशील मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब SP आवास के बाहर लगे कैमरे में घटना कैद हो सकती है, तो पुलिस समय रहते क्यों नहीं हरकत में आई?

