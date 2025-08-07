Main Menu

‘शादी नहीं करोगे...जेल जाओगे’, प्रेमी के घर में घुस युवती ने किया हंगामा, युवक को थाने ले गई पुलिस

Edited By Imran,Updated: 07 Aug, 2025 12:44 PM

उत्तर प्रदेश में लगातार प्रेम-प्रसंग के अलग-अलग मामले सामने आ रहे हैं। अब एक नया मामला गोरखपुर से सामने आया है। यहां पर एक युवती रात को अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और हंगामा करते हुए धमकी देने लगी कि अगर वह शादी नहीं करेगा तो उसे जेल भिजवा दूंगी।

आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र का है। युवती का कहना है कि हमारा संबंध पिछले 3 साल से है और अब यह मुझसे दूर भाग रहा है। मुझसे शादी करे अन्यथा मैं उसे जेल भिजवाऊंगी। पिछले 3 साल से वह धोखा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। बावजूद इसके अभी तक उसने शादी नहीं की। हंगामा सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए, इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र का है। युवती का कहना है कि हमारा संबंध पिछले 3 साल से है और अब यह मुझसे दूर भाग रहा है। मुझसे शादी करे अन्यथा मैं उसे जेल भिजवाऊंगी। पिछले 3 साल से वह धोखा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। बावजूद इसके अभी तक उसने शादी नहीं की। हंगामा सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए, इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

युवक को थाने ले गई पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को शांत कराया। वहीं, युवक को हिरासत में लेकर थाने लेकर आई। मंगलवार की सुबह पुलिस ने लड़की को भी थाने बुलाया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है।

क्या कहती है पुलिस
वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि दोनों परिवारों को थाने बुलाया गया है। बातचीत के आधार पर इस मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है।

 

