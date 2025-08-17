Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने की गुंडागर्दी; दारोगा समेत 4 ने बाइक सवार युवक को जमकर पीटा, वीडियो वायरल

चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने की गुंडागर्दी; दारोगा समेत 4 ने बाइक सवार युवक को जमकर पीटा, वीडियो वायरल

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Aug, 2025 04:04 PM

policemen indulged in hooliganism during checking

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो पुलिस चेकिंग के दौरान का है। आरोप है कि पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को बेवजह जमकर...

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो पुलिस चेकिंग के दौरान का है। आरोप है कि पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को बेवजह जमकर पीटा है। युवक बाइक पर सवार था और दरोगा समेत चार पुलिसकर्मियों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। 

दरोगा ने जड़ दिया युवक को थप्पड़ 
बताया जा रहा है कि ये वीडियो दस दिन पुराना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुजफ्फरनगर स्थित मीरापुर थाना क्षेत्र के खतौली चौराहे से एक युवक बाइक से गुजर रहा था। वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोका और पूछताछ करनी शुरू कर दी। इसी दौरान दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि मीरापुर थाने के दरोगा जितेंद्र सिंह ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद उनके साथ मौजूद क्राइम टीम के सदस्य जितेंद्र यादव, रोहित बिदोरी, सचिन चौधरी और कालूराम यादव भी युवक पर टूट पड़े।

पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे सवाल 
वायरल वीडियो में देखा गया है कि पुलिसकर्मियों ने युवक को जमकर पीटा। वो सड़क किनारे युवक को कभी थप्पड़ तो कभी लात-घूंसों से मार रहे है। पिटाई के बाद पुलिसकर्मी युवक को वहीं छोड़कर आराम से चलते बने। आसपास के लोग भी सिर्फ तमाशा देखते रहे, किसी में भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे है।मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!