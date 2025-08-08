असलहे के बल पर पूर्व प्रधान की बेटी का अपहरण, कार सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से दिनदहाड़े अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में बाजार जा रही एक युवती को कार सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर अगवा कर लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस अलर्ट मोड पर...

अम्बेडकरनगर (कार्तिकेय द्विवेदी ): उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से दिनदहाड़े अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में बाजार जा रही एक युवती को कार सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर अगवा कर लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांकि बदमाश अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।



बाजार जा रही थी युवती, असलहे के बल पर कार में बैठाया

घटना मंगलवार दोपहर की है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र निवासी और पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद इकबाल की 22 वर्षीय बेटी अपनी तीन चचेरी बहनों के साथ घर से बाजार जा रही थी। कुछ दूर पहुंचने पर एक कार तेज़ी से उनके पास आकर रुकी। उसमें सवार बदमाशों ने हथियार लहराकर युवती को जबरन कार में बैठा लिया। चचेरी बहनों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी असलहे दिखाकर डराया गया, जिससे वे सहम गईं और कुछ नहीं कर सकीं।



मोबाइल से दी परिजनों को सूचना, पुलिस ने की घेराबंदी

घटना के बाद चचेरी बहनों ने तुरंत परिजनों को मोबाइल से सूचना दी। परिजनों ने फौरन जहांगीरगंज पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कराई और संदिग्ध वाहनों की तलाश की, लेकिन बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए।



पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी और सीडीआर खंगाले जा रहे

मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी ने बताया कि युवती के पिता की ओर से अपहरण की तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास के थानों को अलर्ट किया गया है और विभिन्न टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। साथ ही क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और युवती के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की भी जांच की जा रही है।



