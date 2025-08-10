Shahjahanpur News: बाढ़ की चपेट में आया बाइक सवार परिवार, मां की मौत… मासूम बेटी लापता

जिले में मिर्जापुर के जलालाबाद-शमसाबाद स्टेट हाईवे पर रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब तेज बहाव के बीच बाइक सवार एक परिवार रपटा पुलिया पार करते वक्त बह गया। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी 4 वर्षीय बेटी अब तक लापता है।

Shahjahanpur News, (नंनदलाल): यूपी के शाहजहांपुर में बाइक पर जा रहा चार लोगों का एक परिवार बाढ़ के पानी में बह गया। हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि 4 साल की बच्ची पानी में बह गई। जिसकी तलाश में एक दर्जन गोताखोर लगे हुए हैं। हादसे में पति और उसकी एक 5 साल की बच्ची सुरक्षित बच गए हैं।



टेंपो को बचाने के चक्कर में बाइक बाढ़ के पानी में पलटी

घटना उस वक्त हुई जब बाढ़ के पानी से भरे स्टेट हाईवे से बाइक सवार परिवार गुजर रहा था। फिलहाल प्रशासन लापता बच्ची की तलाश में जुटा हुआ है। घटना थाना मिर्जापुर क्षेत्र के शमशाबाद रोड के गुटैटी उत्तर गांव के पास की है। जहां ससुराल से लौट रहा पाल सिंह उसकी पत्नी होली, 4 साल की बच्ची काजू और 5 साल की बच्ची सोनम एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। स्टेट हाईवे पर शमशाबाद रोड पर पानी आर पार भ रहा था। इसी बीच टेंपो को बचाने के चक्कर में बाइक बाढ़ के पानी में पलट गई।



बच्ची की तलाश में एक दर्जन से ज्यादा गोताखोर जुटे

मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से पति और 5 साल की सोनम को बचा लिया। लेकिन 4 साल की बच्ची काजू और उसकी पत्नी रोली पानी में डूब गई। पत्नी को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि बच्ची की तलाश में एक दर्जन से ज्यादा गोताखोर जूट हुए हैं। बाइक सवार महिला का पति और उसकी 5 साल की बच्ची सुरक्षित है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन भी मौके पर बच्ची की तलाश में जुटा हुआ है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।