Edited By Imran,Updated: 16 Aug, 2025 01:55 PM

amit jani furious after udaipur files flopped

उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर चल रही है। इसी बीच एक फिल्म निर्माता की फिल्म उदयपुर फाइल्‍स फ्लॉफ होती है तो वह हिंदू समाज को कोसने लगता है। गुस्से में निर्माता यहा तक कह देता है कि हिंदू मरी हुई कौम है।

मेरठ न्यूज़: उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर चल रही है। इसी बीच एक फिल्म निर्माता की फिल्म उदयपुर फाइल्‍स फ्लॉफ होती है तो वह हिंदू समाज को कोसने लगता है। गुस्से में निर्माता यहा तक कह देता है कि हिंदू मरी हुई कौम है।

आपको बता दें कि फिल्म निर्माता अमित जॉनी मेरठ के रहने वाले हैं। उन्होंने राजस्‍थान के दर्जी कन्‍हैयालाल हत्‍याकांड पर ‘उदयपुर फाइल्‍स’ फिल्म बनाया था। लेकिन उनकी फिल्म पूरी तरह से असफल हो गई। उसी गुस्सा निकालते हुए उन्होंने कहा कि  मदनी ने हमारी फिल्‍म का विरोध किया। पूरा मुस्लिम समाज उनके समर्थन में आया गया। कन्‍हैयालाल के परिवार को उम्‍मीद रही होगी कि हिंदू समाज उनका साथ देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह आज भी देश का हिंदू कौम मरा हुआ है। हिंदू जैसे पहले चादर तानकर सोया हुआ था वैसे ही आज भी पड़ा हुआ है। अब रजनीकांत और रितिक रोशन की नई फिल्‍म आएगी तो हिंदुओं के पास बहुत पैसा आ जाएगा और वे इन फिल्‍मों को देखने जाएंगे। मुस्लिमों तुम लोग इस बात से खुश हो जाओ।

तुम्हारे पास न पैसे थे न समय
फिल्म निर्माता को फिल्म न चलने का इतना गुस्सा था कि वह सोशम मीडिया पर भड़ास निकालते हुए यह भी कह दिया कि सैयारा जैसी मूवी देखने के लिए लोग टूट पड़े। साढ़े चार सौ करोड़ उस पिक्‍चर को दे आए जो अश्‍लीलता फैला रही है। उस गरीब बेचारे कन्‍हैयालाल की फिल्‍म देखने के लिए ना तो तुम्‍हारे पास 100-200 रुपये थे और ना ही समय। कन्‍हैयालाल के हत्‍यारों ने इस फिल्‍म को रोकने का बहुत प्रयास किया पर सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी और फिल्‍म को रिलीज कराया। जो काम मुसलमान नहीं कर पाए, हिंदुओं तुम्‍हारी उदासीनता ने कर दिया।

25 प्रतिशत हिस्सा कन्हैयालाल के परिजनों को दिया जाएगा
इस फिल्म को बनाने वाले निर्माता ने ऐलान किया था कि इस फिल्म से जितनी कमाई होगी उसका 25 प्रतिशत कन्हैयालाल के परिजनों को दिया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा उत्तर प्रदेश के आगरा में की। अमित जानी ने कहा कि कन्हैयालाल की हत्या के पीछे मजहबी उन्मादी विचारधारा थी और उन्हें बिना वजह मार दिया गया।

 

 

