बहन से राखी बंधवाई...पैर भी छुआ फिर सीने पर चढ़कर मार डाला, रक्षाबंधन के दिन क्यों दी मौत की सजा...अब पता चला

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक भाई ने अपनी बहन की जिंदगी ही छीन ली। भारत का हर भाई इस दिन अपनी बहन से उसकी रक्षा करने के लिए वचन देता है, लेकिन यह कलयुगी भाई ने पहले राखी बंधवाया फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस मामले ने सभी को चौंका रखा है।



आपको बता दें कि झांसी में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया जिसमे मृतका का भाई ही और उसका एक दोस्त पकड़ा गया। पुलिस ने इस हत्यकांड का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने सीने पर बैठकर अपनी बहन का गला दबाकर उसकी हत्या की है। आरोपी भाई ने बहन को मारने के बाद उसके पैर भी छुए हैं और अपने जुर्म की माफी भी मांगी है। बता दें कि बहन की हत्या से पहले आरोपी ने बहन के प्रेमी की भी हत्या की थी।



विस्तार से जानिए पूरा मामला

पूरा मामला जिले के झांसी जिले के गरौठा थाना क्षेत्र के ग्राम चन्द्रपुरा का है। यहां यहां रहने वाली पुत्तो का 10 अगस्त के दिन शव मिला था। 2 दिन पहले टहरौली के गांव पसराई में रहने वाले विशाल अहिरवार का शव भी मिला था। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पुलिस ने मृतका के भाई को ही गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि लड़की के भाई अरविंद ने अपने साथी प्रकाश के साथ मिलकर अपनी बहन और उसके प्रेमी विशाल की हत्या की थी।



पुलिस ने किया खुलासा

वहीं, इस मामले को लेकर झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया, मामले का खुलासा कर दिया गया है। मृतका के भाई ने ही अपनी बहन और युवक को मारा था। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है।