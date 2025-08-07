Main Menu

'राखी हिंदू त्योहार है, इस्लामी प्रतीक क्यों?' चांद-सितारे वाली राखी पर भड़कीं साध्वी प्राची, बोलीं- 'हिंदू पर्व की मर्यादा रखो'

07 Aug, 2025

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रक्षाबंधन से पहले बाजारों में इस बार राखियों की नई वैरायटी नहीं, बल्कि एक नया विवाद गर्माया हुआ है। विवाद की वजह बनी हैं वो राखियां जिन पर चांद-सितारे का निशान बना होता है। यह बात हिंदूवादी नेता साध्वी...

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रक्षाबंधन से पहले बाजारों में इस बार राखियों की नई वैरायटी नहीं, बल्कि एक नया विवाद गर्माया हुआ है। विवाद की वजह बनी हैं वो राखियां जिन पर चांद-सितारे का निशान बना होता है। यह बात हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची आर्या को काफी नागवार गुजरी।

साध्वी प्राची का बयान
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, साध्वी प्राची ने इन राखियों को 'राखी जिहाद' करार दिया है। उनका कहना है कि जैसे 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' के जरिये हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, वैसे ही अब रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हिंदू बहनों से अपील की है कि वे ऐसी राखियां बिल्कुल न खरीदें जो किसी दूसरे धर्म के लोग बनाते हैं या जिनमें इस्लामिक प्रतीक जैसे चांद-सितारे लगे होते हैं। इसके बजाय वे सिर्फ कलावा बांधें। साध्वी प्राची ने कहा कि सनातन धर्म के लोगों को अब जागरूक हो जाना चाहिए। उन्होंने न केवल इन राखियों का बहिष्कार करने की बात कही, बल्कि यह भी कहा कि हिंदू बहनों को ऐसे दुकानों से भी सामान नहीं खरीदना चाहिए जहां दूसरे धर्म के लोग व्यापार करते हैं। उनका कहना था कि ऐसे दुकानों से खरीदे गए सामान में शुद्धता नहीं होती, बल्कि साजिश छुपी हो सकती है।

राखी जिहाद को लेकर चेतावनी
साध्वी प्राची ने साफ कहा कि रक्षाबंधन पर जिहादी राखी जिहाद फैला रहे हैं। हिंदू बहनों को सतर्क रहना चाहिए। न तो जिहादियों के हाथों बनी राखी खरीदें और न ही उनके दुकानों से सामान लें।

कहां देखीं ये राखियां?
साध्वी प्राची को ये चांद-सितारे वाली राखियां ऋषिकेश में नजर आई थीं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को बागपत में बयान देकर उठाया है। उनका यह बयान राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ सकता है क्योंकि साध्वी प्राची अपने फायरब्रांड बयानों के लिए जानी जाती हैं।

सियासी माहौल गरमाने की संभावना
साध्वी प्राची के इस बयान से इलाके में राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाने की संभावना जताई जा रही है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर इस तरह का विवाद हर साल किसी न किसी रूप में सामने आता रहा है।

