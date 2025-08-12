Main Menu

‘ये मुलायम सरकार नहीं है, हिम्‍मत है तो गोली चलवाकर देखिए...’, SP पर भड़क गए भाजपा के जिला अध्यक्ष, FIR में उनका नाम भी नहीं

Edited By Imran,Updated: 12 Aug, 2025 02:57 PM

this is not mulayam s government if you have the courage then try firing bulle

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सोमवार को हुए मकबरे कांड के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि बीजेपी जिला अध्‍यक्ष मुखलाल पाल और हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ नारेबाजी करते हुए मकबरे...

 फतेहपुर : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सोमवार को हुए मकबरे कांड के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि बीजेपी जिला अध्‍यक्ष मुखलाल पाल और हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ नारेबाजी करते हुए मकबरे में घुस गई और भगवा ध्‍वजा लहरा दिया। भीड़ ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। अब सोशल मीडिया पर बीजेपी जिला अध्‍यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने पूरे धौंस के साथ एसपी से बात कर रहे हैं।  उन्‍होंने एसपी से कहा- 'ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे। आपमें अगर हिम्‍मत है तो गोली चलवाकर देखिए।' वीडियो में बीजेपी नेता कह रहे- 'एसपी साहब, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं जो आपने कल कहा था उसे क्‍यों नहीं कराया। मैंने इसकी शिकायत डीएम से भी की है।'

FIR में भाजपा जिलाध्यक्ष का नाम नहीं
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि भीड़ का उकसाने के पीछे भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का हाथ था, लेकिन एफआईआर में उनका पुलिस ने नाम नहीं डाला है। जब कि जिला प्रशासन ने इस विवाद के बाद बीजेपी नेताओं समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मकबरे के हालात ?
पुलिस ने बताया कि अब यह इलाका लगातार ड्रोन निगरानी में है और मकबरे के ध्वस्त किए गए हिस्सों की मरम्मत कल रात तक पूरी हो गई। फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा, ‘‘कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पूरा इलाका अब लगातार ड्रोन निगरानी में है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।'' इस बीच, अपर पुलिस महानिदेशक (प्रयागराज) संजीव गुप्ता ने सोमवार रात घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पूरे मामले पर चर्चा की। उन्होंने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने और आगे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने की रणनीति बनाई।

