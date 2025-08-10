World Lion Day: अखिलेश यादव ने इटावा लायन सफारी का वीडियो शेयर कर दी शुभकामनाएं, शेरों की बढ़ती संख्या पर जताई खुशी

विश्व शेर दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित लायन सफारी पार्क का एक आकर्षक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं...

Etawah News, (अरवीन): विश्व शेर दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित लायन सफारी पार्क का एक आकर्षक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पार्क में शेरों की बढ़ती आबादी पर गर्व व्यक्त किया। अखिलेश ने इसे समाजवादी विचारधारा की सफलता बताते हुए संरक्षणकर्ताओं को बधाई दी, जबकि पार्क में वर्तमान में 19 शेरों सहित अन्य वन्यजीवों की मौजूदगी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। इस सफारी को 2012 में एसपी सरकार के दौरान स्थापित किया गया था, जो अब उत्तर प्रदेश की शान बन चुका है।



लायन सफारी पार्क पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित यह लायन सफारी पार्क पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जहां दूर-दूर से लोग घूमने आते हैं। पार्क की स्थापना 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुई थी। हालांकि, 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 नवंबर 2019 को इसका आधिकारिक उद्घाटन किया और इसे जनता के लिए खोल दिया। वर्तमान में पार्क में 19 शेर मौजूद हैं, जिनमें से 14 का जन्म इसी सफारी में हुआ है। इसके अलावा, यहां अन्य वन्यजीव भी संरक्षित हैं, जिनमें शामिल 6 भालू, 20 लेपर्ड,160 से अधिक हिरण, ये आंकड़े पार्क की सफल संरक्षण नीतियों को दर्शाते हैं, जो शेरों की आबादी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।



SP सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है इटावा लायन सफारी

अखिलेश यादव ने X पर शेयर किए वीडियो में लायन सफारी की झलक दिखाते हुए लिखा, "विश्व लायन दिवस की सभी को शुभकामनाएं और इटावा लायन सफारी में शेरों की बढ़ती आबादी के लिए सभी अच्छे-सच्चे संरक्षकों को बधाई।" उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सफारी को एसपी सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया।



समाजवादियों की सोच साकार हुई

अखिलेश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने भी X पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें इटावा सफारी पार्क को प्रमुखता से दिखाया गया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "विश्व शेर दिवस पर उत्तर प्रदेश की शान बढ़ाता हुआ इटावा लायन सफारी, समाजवादियों की सोच जो साकार हुई और प्रदेश में शेरों की संख्या बढ़ा रही है। खुले जंगल में विचरते शेर भी अब उत्तर प्रदेश की शान हैं।" ठाकुर ने वीडियो के जरिए स्पष्ट किया कि समाजवादी सोच के कारण ही प्रदेश में शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है।