‘'बवाल करने वाले मुस्लिम होते तो पुलिस सीने में गली मार देती’, फतेहपुर में हुए विवाद को लेकर बोले इमरान मसूद

Edited By Imran,Updated: 12 Aug, 2025 01:44 PM

imran masood spoke about the dispute in fatehpur

यूपी: फतेहपुर जिले में सोमवार को मकबरे पर हुए बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भाजपा पर वार किया है।  उन्होंने कहा कि मकबरे के अंदर से आए वीडियोज में साफ-साफ हिंसा होती दिख रही है, लेकिन पुलिस ने आरोपी बीजेपी जिला अध्यक्ष और हिंदुत्ववादी नेताओं पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया. उनपर FIR तक नहीं दर्ज की। अगर वहीं मुस्लिम होते तो उनके छाती में गोली मार दी जाती।

इमरान मसूद ने कहा कि बवाल/तोड़फोड़ कराने के बाद अब वे मामले को "सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने" की बात कर रहे हैं। फिलहाल, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे समाज में नफरत न बोएं। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी राजनीति से समाज बंट जाएगा।

फिलहाल क्या है माहौल ?
फ​​​​​​​तेहपुर जिले में शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद कर दी हैं। फतेहपुर जिले के एक मकबरे में सोमवार को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया और धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा है कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा जहां स्थित है, वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। इस घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में उन सभी सड़कों को बंद कर दिया है जो मकबरे तक पहुंचती है।

ड्रोन की निगरानी में है पूरा इलाका
पुलिस ने बताया कि अब यह इलाका लगातार ड्रोन निगरानी में है और मकबरे के ध्वस्त किए गए हिस्सों की मरम्मत कल रात तक पूरी हो गई। फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा, ‘‘कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पूरा इलाका अब लगातार ड्रोन निगरानी में है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।'' इस बीच, अपर पुलिस महानिदेशक (प्रयागराज) संजीव गुप्ता ने सोमवार रात घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पूरे मामले पर चर्चा की। उन्होंने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने और आगे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने की रणनीति बनाई।

 

