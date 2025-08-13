लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस में शराब की तस्करी का बड़ा खुलासा, एसी डक्ट से मिली 150 से ज्यादा बोतलें

लखनऊ-बरौनी (15204) एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में कूलिंग न होने की शिकायत ने रेलवे और पुलिस को बड़ा सुराग दे दिया। जांच के दौरान कोच के एसी डक्ट से शराब की बोतलें बरामद हुईं। पूरे कोच की तलाशी लेने पर 150 से अधिक बोतलें मिलीं।

कूलिंग शिकायत ने खोला तस्करी का राज

मंगलवार दोपहर 3:15 बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना हुई ट्रेन के सेकंड एसी कोच (A-2) में सीट नंबर 40 पर बैठे यात्री विपिन कुमार ने कूलिंग की शिकायत की। बुढ़वल के पास पहुंचे टेक्निकल स्टाफ ने जैसे ही एक डक्ट खोला, उसमें कागज में लिपटी शराब की बोतलें नजर आईं। बाद में पता चला कि यह ऑफिसर्स चॉइस ब्रांड की शराब है।



150 बोतलें बरामद, गोंडा के पास जांच

आरपीएफ और जीआरपी टीम ने पूरे कोच के डक्ट खोले और 22 पैकेटों में भरी 150 से ज्यादा बोतलें बरामद कीं। आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित राय के अनुसार, गोंडा के पास ट्रेन की विस्तृत जांच की गई और पूरी खेप जब्त कर ली गई।



पहले भी हो चुकी है शराब तस्करी

मई में भी इसी ट्रेन से 700 टेट्रा पैक शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया था। आरोपी, जेनरेटर पावर कार स्टाफ का सदस्य था, जो रोजाना अंग्रेजी शराब की खेप मुजफ्फरपुर भेजता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह खेप समस्तीपुर के मो. नैयर तक पहुंचाई जानी थी।



रेलवे में बढ़ी सतर्कता

लगातार हो रही तस्करी की घटनाओं के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने इस रूट पर चेकिंग बढ़ाने का निर्णय लिया है। विशेषकर पावर कार और डक्ट जैसी कम जांची जाने वाली जगहों पर अब सख्त निगरानी होगी।

