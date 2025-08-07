Main Menu

बनारस के रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: 4 लड़कियां और आपत्तिजनक सामान बरामद, 3 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई

Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Aug, 2025 09:12 AM

varanasi news prostitution racket busted in a restaurant in banaras

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में तीन दिनों के भीतर तीसरे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस की स्पेशल टीम ने बीते बुधवार को बाबतपुर क्षेत्र के सगुनहा तिराहे के पास एक रेस्टोरेंट में छापा मारा। जहां हुक्काबाजी और देह व्यापार चल रहे...

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में तीन दिनों के भीतर तीसरे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस की स्पेशल टीम ने बीते बुधवार को बाबतपुर क्षेत्र के सगुनहा तिराहे के पास एक रेस्टोरेंट में छापा मारा। जहां हुक्काबाजी और देह व्यापार चल रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 लड़कियों और 6 लड़कों को पकड़ लिया। इस मामले में रेस्टोरेंट के संचालक सर्वेश सिंह भी शामिल हैं।

आपत्तिजनक सामान के साथ तीसरा सेक्स रैकेट उजागर
मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने मौके से कंडोम के नए पैकेट, ताकत बढ़ाने वाली दवाएं और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। इससे पहले पुलिस ने सुंदरपुर इलाके में दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर दो सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। उस दौरान आठ लड़कियां और पांच लड़के पकड़े गए थे। पकड़ी गई लड़कियां पटना, चंदौली और वाराणसी की रहने वाली थीं।

केबिन में पकड़ी गई लड़कियां, युवकों से पूछताछ
बुधवार को हुई छापेमारी में पुलिस ने बताया कि रेस्टोरेंट के पीछे बने केबिन में चार लड़कियां मिलीं। इनमें से एक लड़की पटना की, एक आजमगढ़ की और दो सारनाथ की रहने वाली हैं। वहीं पकड़े गए छह युवकों में पांच वाराणसी और एक जौनपुर का रहने वाला था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सगुनहा तिराहे के पास अंशिका रेस्टोरेंट में गलत काम हो रहे हैं।

सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस टीम, मची अफरा-तफरी
पुलिस ने सादे कपड़ों में छुपकर छापा मारा। एसओजी-2 की टीम, जिसमें उप निरीक्षक अभिषेक कुमार पांडेय और डीसीपी क्राइम सरवणन टी. फोर्स शामिल थे, ने कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी देख वहां अफरातफरी मच गई और कुछ लोग भागने लगे। लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामले लगातार पकड़े जा रहे हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जांच जारी है और भविष्य में भी इस तरह के गैरकानूनी कामों पर नकेल कसी जाएगी।

