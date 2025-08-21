कैसी दिखती है शाहजहां-मुमताज की असली कब्र? ताजमहल के बंद हिस्से का वीडियो हुआ वायरल! सुरक्षा पर उठे सवाल

Agra News: आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी पूरी तरह से सुरक्षित या गोपनीय नहीं रह गया है। लोग कुछ भी छिपाना चाहें, लेकिन किसी ना किसी तरह से वह बात इंटरनेट पर सामने आ ही जाती है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है...

Agra News: आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी पूरी तरह से सुरक्षित या गोपनीय नहीं रह गया है। लोग कुछ भी छिपाना चाहें, लेकिन किसी ना किसी तरह से वह बात इंटरनेट पर सामने आ ही जाती है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है और ये वीडियो किसी आम जगह का नहीं, बल्कि दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल का है।

क्या है पूरा मामला?

ताजमहल, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, आज भी एक ऐतिहासिक और बेहद खास इमारत मानी जाती है। इस इमारत के भीतर एक खास जगह पर शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें मौजूद हैं। लेकिन यह हिस्सा सामान्य पर्यटकों के लिए बंद रहता है। आम लोगों को यहां जाने की इजाजत नहीं होती, ताकि स्मारक की सुरक्षा और संरचना को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति ने ताजमहल के उसी बंद हिस्से का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जहां इन दो कब्रों को रखा गया है। इस वीडियो में वह गुप्त रास्ता भी दिखाया गया है, जो सीधे इन कब्रों तक पहुंचता है।

वीडियो हुआ वायरल, लोग हैरान

यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर पोस्ट हुआ, हजारों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया। एक यूज़र ने लिखा कि अब 2025 की खबर है, ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का खिताब मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, भारत का गौरव, ताजमहल। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि मैंने 1994-95 में ताजमहल देखा था, तब यह जगह आम लोगों के लिए खुली थी। तब हमने खुद ये असली मकबरे देखे थे।

सुरक्षा पर उठे सवाल

अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उस व्यक्ति को ताजमहल के उस हिस्से तक पहुंच कैसे मिली, जो आम जनता के लिए बंद है? इससे ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की निगरानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजमहल जैसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्मारक में अगर कोई बिना अनुमति के गोपनीय जगहों तक पहुंच सकता है और वीडियो बना सकता है, तो यह बेहद गंभीर बात है।