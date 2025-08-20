SDM की टेबल पर रखा गया लिफाफा, अधिकारी ने चुपके से जेब में डाला — वायरल वीडियो पर DM का कड़ा एक्शन

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक अफसर का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सदर उपजिलाधिकारी (SDM) राकेश कुमार अपने सरकारी दफ्तर में...

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक अफसर का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सदर उपजिलाधिकारी (SDM) राकेश कुमार अपने सरकारी दफ्तर में कुर्सी पर बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। तभी एक शख्स आता है और उनकी टेबल के पास लगे रैक में एक लिफाफा रखकर हाथ जोड़ते हुए चला जाता है। इसके बाद एसडीएम साहब उस लिफाफे को चुपचाप निकालकर अपनी जेब में रख लेते हैं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं। मामला सामने आते ही जिलाधिकारी (DM) इंद्रमणि त्रिपाठी ने इस पर सख्त एक्शन लिया है।

SDM को हटा दिया गया, जांच शुरू

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, डीएम ने तत्काल राकेश कुमार को सदर एसडीएम के पद से हटा दिया और उन्हें जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। उनकी जगह अजय आनंद वर्मा को नया सदर एसडीएम बनाया गया है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी (ADM) अविनाश चंद्र को सौंपी गई है। ADM ने कहा है कि वीडियो की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी जाएगी।

वीडियो कहां से आया और लिफाफे में क्या था – ये भी जांच का हिस्सा

बताया जा रहा है कि यह वीडियो उसी सरकारी दफ्तर का है, जहां एसडीएम बैठते हैं और यह फुटेज वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे से निकला है। अब जांच का एक अहम सवाल यह भी है कि यह वीडियो किसने और क्यों वायरल किया और उस लिफाफे में आखिर क्या था? जिलाधिकारी ने कहा है कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि सरकारी ऑफिस का वीडियो आखिर बाहर कैसे आया। उन्होंने यह भी कहा कि लिफाफे का राज और वीडियो लीक करने वाले शख्स की पहचान जल्द कर ली जाएगी।

क्या आगे होगी कार्रवाई?

अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या निकलकर आता है। अगर जांच में पुष्टि होती है कि लिफाफा रिश्वत का था या कुछ गलत मकसद से दिया गया था, तो एसडीएम राकेश कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल, डीएम ने जांच अधिकारी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस पूरे घटनाक्रम की प्रशासनिक गलियारों में जोरदार चर्चा हो रही है।