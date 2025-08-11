'राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे... EC जवाब दे', सपा सांसद रुचि वीरा ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर भी उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद रुचि वीरा ने विपक्ष के तेवरों को तेज करते हुए रविवार को कई बड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में उतरते हुए पूछा, “राहुल गांधी क्यों माफी...

Moradabad News: समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद रुचि वीरा ने विपक्ष के तेवरों को तेज करते हुए रविवार को कई बड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में उतरते हुए पूछा, “राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे?” उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी बातें कहीं, वह दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर कही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए, न कि राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहना चाहिए।



चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

रुचि वीरा ने साल 2022 में 18 हजार मृतकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि यह लिस्ट सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद चुनाव आयोग को सौंपी थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान एक करोड़ नए वोट अचानक जुड़ गए, जो संदेहास्पद हैं। इस पूरे मामले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विपक्ष एकजुट है और जरूरत पड़ने पर जनता के साथ सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेगा।



'ऑपरेशन सिंदूर' पर पारदर्शिता की मांग

सपा सांसद ने भारत द्वारा पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट गिराए जाने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर हुई चर्चा से न विपक्ष संतुष्ट है, न ही देश की जनता। “आखिर कितने फाइटर जेट गिराए गए? किस तरह की कार्रवाई की गई? इसकी पूरी जानकारी देश के सामने आनी चाहिए,” उन्होंने जोर देकर कहा।



उत्तरकाशी आपदा पर दुख

उत्तरकाशी में हुई बादल फटने की घटना पर भी उन्होंने गहरी संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि आपदा के समय संसाधन भी सीमित हो जाते हैं। कई लोग लापता हैं, और अभी तक पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है। “ऊपर वाला सबको सलामत रखे।



भाजपा पर वोट कटवाने का आरोप

अपने पुराने बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को देशभर में हार का डर सता रहा है। “कभी बिहार में वोट कटवाने की कोशिश, तो कभी तमिलनाडु में कोई नया जुगाड़,” उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक हथकंडों के आरोप लगाए।