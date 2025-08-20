Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए रोज 3 घंटे कराया वर्कआउट, ना मानने पर रखा भूखा; गाजियाबाद से दहेज, मारपीट और गर्भपात तक का मामला

नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए रोज 3 घंटे कराया वर्कआउट, ना मानने पर रखा भूखा; गाजियाबाद से दहेज, मारपीट और गर्भपात तक का मामला

Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Aug, 2025 02:16 PM

wife looks like nora fatehi husband used to make her exercise for 3 3 hours

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही जैसी दिखने और बनने के...

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही जैसी दिखने और बनने के लिए मजबूर करता था। वह रोजाना 3 घंटे की कड़ी एक्सरसाइज करने को कहता था। अगर वह एक्सरसाइज नहीं करती तो पति उसे भूखा रखता था।

पति का रोजाना 3 घंटे एक्सरसाइज का दबाव
मिली जानकारी के मुताबिक, महिला ने बताया कि उसका पति जोकि एक सरकारी फिजिकल एजुकेशन टीचर है, अक्सर उसे ताने मारता और कहता कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसे नोरा फतेही जैसी सुंदर पत्नी मिल सकती थी। पति हर दिन 3 घंटे की एक्सरसाइज करने को कहता ताकि महिला का शरीर बॉलीवुड अभिनेत्री जैसा दिखे। अगर महिला थकान या बीमारी की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाती, तो पति उसे कई दिनों तक खाना नहीं देता।

शादी में भारी खर्च, बाद में बढ़ी दहेज की मांग
बताया जा रहा है कि महिला की शादी मार्च 2025 में बड़ी धूमधाम से गाजियाबाद में हुई थी। शादी में गहनों, लगभग 24 लाख की महिंद्रा स्कॉर्पियो, 10 लाख कैश और अन्य महंगे उपहार शामिल थे। कुल मिलाकर शादी में 76 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद पति और ससुराल वाले और ज्यादा दहेज मांगने लगे। जब महिला ने ये मांगें पूरी करने से मना किया, तो उसे ताने और शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी।

पति पर अश्लील सामग्री देखने और मारपीट का आरोप
महिला ने यह भी कहा कि उसका पति अक्सर दूसरी महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो देखता था। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो पति ने मारपीट की और धमकी दी कि अगर वह चुप नहीं रही तो घर से निकाल दिया जाएगा। महिला ने सास, ससुर और ननद पर भी दहेज की मांग और गाली-गलौज के आरोप लगाए हैं। साथ ही मायके से लाई गई चीजें वापस करने का दबाव भी दिया गया।

और ये भी पढ़े

गर्भावस्था में प्रताड़ना और गर्भपात
शादी के कुछ समय बाद महिला गर्भवती हुई, लेकिन उस दौरान भी उसे प्रताड़ित किया गया। ससुरालवालों ने उसे ऐसा खाना दिया जिससे उसकी सेहत खराब हो गई। जुलाई 2025 में महिला को तेज रक्तस्राव और दर्द होने पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि लगातार तनाव और गलत खान-पान की वजह से महिला का गर्भपात हो गया। इस मुश्किल वक्त में पति और ससुराल वालों ने कोई सहारा नहीं दिया।

मायके जाने के बाद भी धमकियां, पुलिस ने दर्ज किया मामला
गर्भपात के बाद महिला मायके चली गई, लेकिन पति, सास और ननद वीडियो कॉल कर गालियां देते रहे और तलाक की धमकी देते रहे। 26 जुलाई को महिला अपने माता-पिता के साथ ससुराल गई, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया गया। मायके से जो गहने दहेज में दिए गए थे, उन्हें वापस करने से ससुराल वालों ने मना कर दिया। महिला ने पुलिस में पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, धमकी, ब्लैकमेलिंग और गर्भपात कराने के आरोप लगाए हैं। उसने पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि शिकायत की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट और अस्पताल के कागजात भी जुटा रही है ताकि सही कार्रवाई की जा सके।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!