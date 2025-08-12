'चल हट, भाग यहां से...' ट्रैफिक सिपाही ने टोका तो बीजेपी MLC के बेटे ने की बदसलूकी, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भाजपा के एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच एक तीखी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। यह विवाद सासनी कोतवाली क्षेत्र के निकट एक चौराहे पर हुआ, जहां ट्रैफिक जाम लगने के कारण...

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भाजपा के एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच एक तीखी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। यह विवाद सासनी कोतवाली क्षेत्र के निकट एक चौराहे पर हुआ, जहां ट्रैफिक जाम लगने के कारण कहासुनी हुई।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, भाजपा एमएलसी के बेटे का नाम है चौधरी तपेश। वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी कर दी, जिससे रास्ता जाम हो गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब उससे गाड़ी हटाने को कहा तो तपेश ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच जमकर बहस हुई, जिसे ट्रैफिक सिपाही ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में ट्रैफिक सिपाही साफ सुनाई दे रहा है, "आप रोड पर जाम लगा रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। मैं आपसे दो गुना पढ़ा-लिखा हूं। बात करने का सलीका भी जानता हूं।" जब सिपाही ने गाड़ी हटाने को कहा तो तपेश ने गाड़ी हटाने से मना करते हुए उसे धमकी भरे अंदाज में कह दिया, "चल हट, भाग यहां से।" तपेश की स्कॉर्पियो गाड़ी पर ‘विधायक’ लिखा था और बोनट पर भाजपा का झंडा भी लगा था। गाड़ी के अंदर एक गनर भी मौजूद था।

पुलिस की प्रतिक्रिया

हाथरस के एएसपी अशोक कुमार ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

किसने क्या कहा?

ट्रैफिक सिपाही ने कहा कि जाम लगने पर उसने गाड़ी हटाने को कहा था, लेकिन विधायक के बेटे ने बदतमीजी की। विधायक के बेटे ने भी पुलिसकर्मी को अपशब्द कहे, जिससे मामला तूल पकड़ गया।

क्या सवाल खड़े हुए?

यह घटना ना केवल हाथरस में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि राजनीतिक प्रभाव वाले लोग भी नियमों से ऊपर हो सकते हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच पुलिस और प्रशासन के प्रति अविश्वास भी बढ़ा दिया है।