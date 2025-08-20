कुशीनगर की नाबालिग से गैंगरे*प, फिर धर्म बदलवाकर जबरन निकाह! सपा नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप - डर और साजिश की ये कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह!

Lucknow News: उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा बलरामपुर में छांगुर गैंग के बड़े धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद अब इस गैंग के कई सनसनीखेज कारनामे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा बलरामपुर में छांगुर गैंग के बड़े धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद अब इस गैंग के कई सनसनीखेज कारनामे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने सोमवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक पीड़ित युवती को मीडिया के सामने पेश किया, जिसने छांगुर गैंग और समाजवादी पार्टी (सपा) से जुड़े नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। युवती ने आरोप लगाया कि उसके साथ गैंगरेप, जबरन धर्म परिवर्तन, जबरन निकाह और लंबा शारीरिक शोषण किया गया।

पीड़िता की आपबीती: स्कूल प्रोग्राम से शुरू हुआ शोषण का सिलसिला

कुशीनगर की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि साल 2017 में एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात बबलू खान उर्फ रफी खान से हुई। रफी खान उसे अपने घर ले गया, जहां तीन दिनों तक उसका लगातार यौन शोषण किया गया। इसके बाद बबलू खान ने उसे अपने साथियों नौशाद उर्फ नाटा नवाब और आलमगीर अंसारी से मिलवाया और बाद में उसे छांगुर बाबा के पास पहुंचाया गया।

जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह का आरोप

पीड़िता ने दावा किया कि छांगुर बाबा ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया और जूठा पान खिलाकर जबरन निकाह करवा दिया। इसके बाद उसका धर्म भी जबरन बदलवाया गया। निकाह के बाद उसे मुंबई भेज दिया गया, जहां करीब एक साल तक नौशाद और आलमगीर अंसारी द्वारा उसका लगातार शोषण किया गया।

सपा नेताओं से जुड़ा गैंग?

पीड़िता का आरोप है कि बबलू खान, नौशाद नवाब और आलमगीर अंसारी तीनों ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं। उसने यह भी दावा किया कि इनकी तस्वीरें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी मौजूद हैं।

पुलिस में शिकायत, फिर भी नहीं मिली मदद

पीड़िता और उसके परिवार ने कई बार स्थानीय पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने बताया कि थाने में तैनात एक मुस्लिम सिपाही ने भी मदद के बदले उसका शोषण किया। इतना ही नहीं, शिकायत दोबारा करने पर जान से मारने की धमकियां भी दी जाती रहीं।

गोपाल राय ने की एसपी कुशीनगर से बात

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक (SP) को कॉल कर पीड़िता को सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की।