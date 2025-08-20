Main Menu

मर गई इंसानियत! गाजियाबाद की सोसाइटी में मेड को कुत्ते ने नोचा, लोग बनाते रहे वीडियो, मदद करने से रहे कतराते

Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Aug, 2025 07:42 AM

Ghaziabad News:  उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक पालतू कुत्ते ने उसके मालिक की मौजूदगी में ही एक महिला पर अचानक हमला कर दिया। यह घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। पूरी घटना का सीसीटीवी...

Ghaziabad News:  उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक पालतू कुत्ते ने उसके मालिक की मौजूदगी में ही एक महिला पर अचानक हमला कर दिया। यह घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला अपार्टमेंट की गैलरी में लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। उसी समय पास की दूसरी लिफ्ट खुलती है और एक पालतू कुत्ता बाहर निकलता है। बिना किसी वजह के वह कुत्ता महिला पर झपट पड़ता है और उसके पैर को काट लेता है। हमले के तुरंत बाद लिफ्ट से एक युवक बाहर आता है, जो कुत्ते का मालिक बताया जा रहा है। इसके बाद कुत्ता वापस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। इस घटना के बाद महिला दूसरी लिफ्ट में चढ़ती है और दर्द से कराहती हुई फूट-फूटकर रोने लगती है। यह पूरा मामला इंदिरापुरम के अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

पालतू कुत्तों की सुरक्षा पर सवाल
यह घटना पालतू कुत्तों की सुरक्षा और मालिकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रही है। जहां कुछ लोग पालतू और आवारा कुत्तों के संरक्षण की बात करते हैं, वहीं ऐसी घटनाएं आम लोगों के बीच डर और चिंता भी बढ़ा रही हैं।

शिकायत नहीं दर्ज, प्रशासन ने गंभीरता से लिया मामला
अब तक इस मामले में पीड़िता ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। अब अपार्टमेंट में पालतू जानवरों के लिए सख्त नियम बनाने की मांग भी उठने लगी है।

क्या कहता है कानून?
कानून के अनुसार, जब कोई पालतू जानवर सार्वजनिक जगहों पर ले जाया जाता है, तो उसके मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने जानवर को पूरी तरह नियंत्रण में रखें। अगर जानवर से किसी को चोट लगती है, तो मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में भी यदि पीड़िता शिकायत करती हैं, तो पुलिस जांच कर मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

लोगों में आक्रोश, सख्त नियमों की मांग
स्थानीय लोग इस घटना से काफी नाराज हैं। वे पालतू जानवरों को लेकर सख्त नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

