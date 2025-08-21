Main Menu

  • ससुर-बहू की जोड़ी चला रही थी स्मैक तस्करी गैंग, पति के जेल जाते ही संभाला पूरा धंधा! लाखों की स्मैक और 16 लाख कैश जब्त

Edited By Anil Kapoor,Updated: 21 Aug, 2025 10:04 AM

father in law and daughter in law duo was running a smack smuggling gang

Varanasi News: उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के चोलापुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है, जिसे कोई और नहीं बल्कि एक बहू और उसका ससुर मिलकर चला रहे थे। इस गैंग के साथ एक...

Varanasi News: उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के चोलापुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है, जिसे कोई और नहीं बल्कि एक बहू और उसका ससुर मिलकर चला रहे थे। इस गैंग के साथ एक ऑटो चालक भी शामिल था।

कैसे हुआ खुलासा?
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गड़सरा-धरसौना मार्ग के पास पवारेपुर इलाके में कुछ लोग स्मैक की डीलिंग करने वाले हैं। सूचना के आधार पर चोलापुर थाना पुलिस ने वहां छापेमारी की और तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

पकड़े गए लोगों की पहचान
* अल्पना सिंह – उम्र 41 साल, तस्करी में जेल में बंद राजेश उर्फ बंटी की पत्नी
* इन्द्रजीत सिंह – राजेश का पिता यानी अल्पना के ससुर
* भोला यादव उर्फ राकेश यादव – एक ऑटो चालक, जो स्मैक की डिलीवरी का काम करता था

क्या बरामद हुआ?
पुलिस ने इन लोगों के पास से 56.40 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। वहीं 16.27 लाख रुपए नगद भी जब्त किए गए।

कौन चला रहा था ये धंधा?
डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि राजेश उर्फ बंटी पहले ही नशे की तस्करी के मामले में जेल में बंद है। उसके जेल जाने के बाद उसकी पत्नी अल्पना और उसके पिता इन्द्रजीत ने यह अवैध धंधा जारी रखा। ऑटो चालक भोला इस गैंग के लिए स्मैक की डिलीवरी और मूवमेंट्स का काम करता था।

क्या कार्रवाई की गई?
इनके खिलाफ थाना चोलापुर में NDPS एक्ट (धारा 8/22) के तहत केस दर्ज किया गया है (मुकदमा संख्या: 0342/2025)। पुलिस ने कहा है कि इनके खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, इनके द्वारा अपराध से कमाई गई संपत्ति को भी जब्त (कुर्क) किया जाएगा।

