झूठी शान की भेंट चढ़ी बेटी: खेत में मिली 12वीं की छात्रा की लाश, पिता ने ही कुल्हाड़ी से उतारा था मौत के घाट

Firozabad News: उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के जोसराना थाना क्षेत्र के नगला जाट गांव में एक दर्दनाक घटना हुई है। जहां 17 वर्षीय नेहा की पिता ने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण पारिवारिक सम्मान था।

क्या हुआ था घटना की रात?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 19 अगस्त की रात की है। नेहा गांव के पड़ोस के ही एक युवक के साथ प्यार करती थी और वह रात उसे मिलने चली गई थी। नेहा जब मिलने गई, तब उसका पिता इंद्रपाल उसे खोजते हुए वहां पहुंच गया। बेटी को एक ऐसी हालत में देखकर वह गुस्सा हो गया। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी से नेहा की गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। हत्या के तुरंत बाद इंद्रपाल घर लौट गया और मानो कुछ हुआ ही ना हो, सो गया। सुबह जब गांव वालों ने खेत में नेहा का शव देखकर पुलिस को सूचित किया, लेकिन तब भी पिता बार-बार झूठ बोलता रहा।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता इंद्रपाल को हिरासत में ले लिया। आरोपी के बताए अनुसार हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिगुण विशेन ने बताया कि बाकी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है और झूठी शान के नाम पर बेटी के जीवन को खतरे में डालना गवारा नहीं है। गहन जांच चल रही है।

घटना से पूरे गांव में फैली सनसनी

इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने कहा कि इंद्रपाल का व्यवहार पहले से ही संदिग्ध था, पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह अपनी बेटी के खिलाफ ऐसा कदम उठाएगा। नेहा के परिवार और गांव के लोग दुखी हैं और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

आगे क्या होगा?

शव का पोस्टमार्टम किया गया और बाकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ताकि हत्या के सभी पहलुओं पर स्पष्टता मिल सके। नेहा के परिवार और गांव वाले इस घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।