लखनऊ में 14 साल की छात्रा से दरिंदगी! रुपयों का लालच देकर किया रे*प, पीड़िता ने माता-पिता को रो-रोकर बताई आपबीती

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा इलाके में बीते शनिवार की सुबह बंथरा थाना क्षेत्र के खसरवारा गांव की 14 वर्षीया छात्रा के साथ रेप की घटना घटित हुई। उस समय पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे। 45 वर्षीय आरोपी विनोद रावत, जो खसरवारा गांव का निवासी है, वह छात्रा के घर पहुंचा। उसने उसे बहकाने के लिए लालच दिया कि जंगल में एक संदूक भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे रुपए हैं। इस झांसे में आकर किशोरी ने उसके साथ जाने को राजी हो गई।

जंगल में किशोरी से दुष्कर्म और धमकी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने किशोरी को अपनी बाइक पर बैठाकर बंथरा क्षेत्र के ही अम्बरपुर के जंगल में ले गया। वहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिससे डरकर किशोरी चुप रह गई। घटना के बाद किशोरी सदमे में थी और डर के कारण आवाज नहीं निकाल पाई। शनिवार की शाम को जब पीड़िता के माता-पिता घर लौटे, तो उसने उनसे रो- रोकर आपबीती बताई।

शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

बताया जा रहा है कि इसके बाद माता-पिता ने तुरंत बंथरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवाया गया। जांच के बीच पुलिस ने आरोपी विनोद रावत को बंथरा-बिजनौर रोड पर चनखरा के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।