बदायूं में कुत्ते के घाव चाटने से 2 साल के बच्चे की मौत, गांव में फैल गया डर! CMO ने दी ये कड़ी चेतावनी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 21 Aug, 2025 12:26 PM

Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। जहां सहसवान तहसील के सुजातगंज बेला गांव में 2 साल के मासूम अदनान की मौत हो गई। कुछ दिनों पहले एक आवारा कुत्ते ने बच्चे के खुले घाव को चाट लिया था, जिसके बाद बच्चे को रेबीज के लक्षण दिखने लगे। समय पर इलाज ना मिलने की वजह से मासूम की जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल बन गया।

डॉक्टरों का कहना है कि अदनान के परिवार वालों को तुरंत अस्पताल जाकर एंटी-रेबीज की वैक्सीन लगवानी चाहिए थी, लेकिन वे इस मामले में लापरवाही बरत गए। सीएमओ बदायूं डॉ. रामेश्वर मिश्रा ने बताया कि सही समय पर वैक्सीन ना लगवाने की वजह से यह दर्दनाक घटना हुई। उन्होंने सभी से अपील की है कि इस तरह की किसी भी घटना को हल्के में ना लें और तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

सीएमओ डॉ. मिश्रा ने बताया कि रेबीज एक खतरनाक वायरस है जो कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, बंदर जैसे जानवरों के काटने या घाव को चाटने से फैलता है। अगर किसी व्यक्ति के घाव पर संक्रमित जानवर की लार लग जाए, तो वह इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है। उन्होंने कहा कि रेबीज से बचाव के लिए समय पर एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। बदायूं जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी संदेह या समस्या पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं।

अदनान की मौत की खबर फैलते ही उसके परिवार के साथ-साथ गांव के लगभग 20 लोग एहतियातन रेबीज का टीका लगवाने अस्पताल पहुंचे। सीएमओ ने फिर दोहराया कि इलाज से बेहतर बचाव है और कोई भी लापरवाही जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

