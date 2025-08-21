'मम्मी बहुत याद आ रही हैं...' मायावती पर बयान देकर बुरे फंसे पुनीत, बोले- 'अब दोबारा नहीं करूंगा ऐसी गलती'

Edited By Anil Kapoor,Updated: 21 Aug, 2025 09:22 AM
Ghaziabad News: सोशल मीडिया पर अपनी अजीबो-गरीब हरकतों के लिए मशहूर यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर पुनीत सुपरस्टार एक नए विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर एक वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में उन्होंने मायावती को 'मम्मी' कहकर पुकारा, जिस पर अब बवाल मच गया है।
क्या कहा पुनीत सुपरस्टार ने?
वीडियो में पुनीत कहते हैं – 'मायावती मम्मी, मुझे आप बहुत याद आती हो। मैं भी आपको बहुत याद करता हूं। मम्मी, आप कहां चली गई हो?' यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल गया। लेकिन जब बसपा कार्यकर्ताओं ने यह देखा, तो उन्होंने इसे पार्टी और मायावती जी का अपमान माना और नाराजगी जताई।
पुलिस में शिकायत और केस दर्ज
इस मामले को गंभीर मानते हुए बसपा के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित ने थाना शालीमार गार्डन में पुनीत सुपरस्टार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुनीत सुपरस्टार ने मांगी माफी
जब विवाद बढ़ने लगा तो पुनीत सुपरस्टार ने एक और वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि दोस्तों, कल रात मैंने मायावती जी को लेकर एक वीडियो बनाया था। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आगे से ऐसा नहीं होगा। जय हिंद।
कौन हैं पुनीत सुपरस्टार?
पुनीत सुपरस्टार एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वह अक्सर अपने अजीब और चौंकाने वाले वीडियो के लिए चर्चा में रहते हैं। कभी वह फेविकोल लगाते हुए, तो कभी हार्पिक पीते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से वह युवाओं के बीच तेजी से मशहूर हुए हैं, लेकिन उनके कई वीडियो विवादों में भी रहे हैं।