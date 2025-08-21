सपा नेता की गुंडागर्दी कैमरे में कैद: सर्विसिंग विवाद में तानी पिस्टल, सुपरवाइजर से बोला – 'गोली मार दूंगा'

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। जहां सुलतानपुर के सपा नेता शाहाबुद्दीन उर्फ इरफान और उनके भाई शाहवेज उर्फ खुर्रम पर कार की सर्विसिंग के दौरान विवाद में सुपरवाइजर पर पिस्टल...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। जहां सुलतानपुर के सपा नेता शाहाबुद्दीन उर्फ इरफान और उनके भाई शाहवेज उर्फ खुर्रम पर कार की सर्विसिंग के दौरान विवाद में सुपरवाइजर पर पिस्टल तानने का आरोप लगा है। गाली-गलौज के साथ आरोपियों ने सुपरवाइजर को लात-घूंसों और पिस्टल के बट से भी मारा।

जानिए, क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, मामूली तकरार के बाद शाहाबुद्दीन ने सुपरवाइजर पर पिस्टल तान दी। पिस्तौल तानते समय उन्होंने धमकी दी कि एक हफ्ते के भीतर गोली मार दूंगा। इसके बाद दोनों भाइयों ने सुपरवाइजर प्रमोद विश्वकर्मा पर पिस्टल की बट से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। घटना के समय वर्कशॉप में अफरा-तफरी मच गई। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया; वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

आरोपियों के बारे में और जानकारी

कहा गया है कि शाहाबुद्दीन बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के करीब बताए जाते हैं। (यह जानकारी कथित तौर पर बताई जा रही है.)

पुलिस की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें उनके सुल्तानपुर के घर से गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच जारी है और आरोपियों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई की भी बात कही है। घटना के बाद आरोपियों की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वे SP के प्रमुख के साथ दिख रहे हैं।

मामले की गहराई से जांच कर रही पुलिस

पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच के दौरान उनके रिश्तेदारों, डील-डालों और घटनास्थल के अन्य सुरागों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर और जानकारी मिलती है, तो पुलिस और विभागीय बयान जारी कर सकती है। यही बात स्पष्ट है कि यह घटना एक वर्कशॉप में हुई गंभीरहिंसक विवाद से जुड़ी है, जिसमें एक सुपरवाइजर घायल हुआ है और दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की पूरी कहानी और बहस की बारीकियां अभी जांच के दौरान सामने आनी बाकी हैं।