मेले के झूले पर शुरू हुआ लेबर पेन, 40 फीट ऊपर हवा में ही बच्चे को दिया जन्म – अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम

Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Aug, 2025 12:50 PM

Aligarh News: उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ में आयोजित बाबा जाहरवीर के प्रसिद्ध मेले में 18 अगस्त की रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। दर्शन के लिए आई एक गर्भवती महिला ने झूले में बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन नवजात को बचाया नहीं जा सका।...

Aligarh News: उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ में आयोजित बाबा जाहरवीर के प्रसिद्ध मेले में 18 अगस्त की रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। दर्शन के लिए आई एक गर्भवती महिला ने झूले में बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन नवजात को बचाया नहीं जा सका। कुछ ही पलों में मन्नत मांगने आई खुशियों से भरी यह यात्रा दुख में बदल गई।

बच्चे के लिए मांगी मन्नत, पर नसीब में आया गम
मानिकपुर गांव की रहने वाली शिवानी जो पहली बार मां बनने वाली थीं, अपने परिवार के साथ बाबा जाहरवीर के दर्शन करने विजयगढ़ मेले में पहुंची थीं। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ बाबा से अपने होने वाले बच्चे के लिए मन्नत मांगी। परिवार में खुशी का माहौल था और दर्शन के बाद सभी मेले में घूमने निकले।

झूले में चढ़ते ही शुरू हुई प्रसव पीड़ा
दर्शन के बाद शिवानी अपने परिवार के साथ मेले में लगे एक 40 फीट ऊंचे झूले में बैठ गईं। झूला चलते ही शिवानी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में उन्हें तेज प्रसव पीड़ा होने लगी और चलते झूले में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इस दृश्य को देखकर झूले में बैठे अन्य लोग और परिवार घबरा गए। शोर सुनकर झूले को तुरंत रोका गया और शिवानी व नवजात को तुरंत नजदीकी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

नहीं बचाया जा सका नवजात
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन दुर्भाग्यवश नवजात को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार, मां शिवानी की हालत अब स्थिर है, लेकिन नवजात की जान नहीं बच पाई।

खुशियों से मातम में बदला मेला
यह खबर सुनते ही परिवार पर गहरा दुख टूट पड़ा। जहां कुछ देर पहले परिवार में उत्साह और मन्नत की उम्मीदें थीं, वहीं अब हर चेहरा गमगीन हो गया। मेले में मौजूद कई लोग इस घटना से भावुक हो गए। जिसने भगवान से खुशियों की दुआ मांगी थी, उसी को इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा, इस बात ने सभी को झकझोर दिया।

