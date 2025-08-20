Main Menu

  • 12 दिन की तलाश खत्म: MP से लापता, यूपी में बरामद! नेपाल बॉर्डर के पास मिली वकील अर्चना तिवारी — क्या है पूरा राज?

Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Aug, 2025 11:17 AM

missing from mp found in up lawyer archana tiwari found near nepal border

Lakhimpur Kheri News: मध्य प्रदेश से एक राहत भरी खबर सामने आई है। जहां लगभग 12 दिन पहले ट्रेन से लापता हुई महिला वकील अर्चना तिवारी को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। उसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल बॉर्डर के पास से बरामद किया गया है। अब...

Lakhimpur Kheri News: मध्य प्रदेश से एक राहत भरी खबर सामने आई है। जहां लगभग 12 दिन पहले ट्रेन से लापता हुई महिला वकील अर्चना तिवारी को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। उसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल बॉर्डर के पास से बरामद किया गया है। अब पुलिस अर्चना को भोपाल ला रही है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि आखिर वह कैसे और किन हालात में वहां पहुंचीं।

कौन हैं अर्चना तिवारी?
अर्चना तिवारी, 29 साल की एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं। वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में वकालत कर रही थीं। साथ ही, वह सिविल जज बनने की तैयारी भी कर रही थीं।

कैसे हुईं थीं लापता?
7 अगस्त की रात, अर्चना इंदौर से कटनी जा रही थीं। वह नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थीं। लेकिन वह कटनी स्टेशन तक नहीं पहुंचीं। परिजनों को जब संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने भोपाल के रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

मोबाइल हुआ बंद, आखिरी लोकेशन इटारसी
पुलिस जांच में पता चला कि अर्चना की आखिरी मोबाइल लोकेशन इटारसी स्टेशन पर मिली थी। उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, जिससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस ने इटारसी से कटनी तक के रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लोगों से पूछताछ की और लगातार तलाश जारी रखी।

नेपाल बॉर्डर के पास मिलीं अर्चना
बताया जा रहा है कि 12 दिन की लगातार तलाश के बाद, पुलिस ने यूपी के लखीमपुर खीरी जो नेपाल बॉर्डर के पास है, वहां से अर्चना को सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अर्चना को अब भोपाल लाया जा रहा है और पूछताछ के बाद ही यह साफ होगा कि वह कैसे वहां तक पहुंचीं और इन 12 दिनों में क्या हुआ।

पुलिस का बयान
एसपी रेलवे राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा कि हमारी टीम ने लगातार मेहनत की और 12 दिन बाद अर्चना को लखीमपुर खीरी में ढूंढ निकाला। अब हम उनका बयान दर्ज करेंगे और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएंगे।

परिवार को मिली राहत, अब कई सवाल बाकी
परिवार और पुलिस के लिए यह राहत की खबर है कि अर्चना सुरक्षित मिली हैं, लेकिन यह सवाल अभी बाकी हैं कि वह ट्रेन से अचानक कहां और कैसे उतरीं? वह नेपाल सीमा तक कैसे पहुंचीं? क्या यह कोई साजिश, अपहरण, या स्वेच्छा से हुई यात्रा थी? इन सब सवालों के जवाब अब पूछताछ के बाद सामने आएंगे।

