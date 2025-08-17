UP: आधी रात को प्रेमी के बाहों में थी पत्नी, आपत्तिजनक स्थिति में रंगरलियां मनाते पति ने रंगेहाथ पकड़ा; फिर उतार दिया प्यार का बुखार

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिलोचपुरा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक युवक को देर रात एक शादीशुदा महिला के घर में संदिग्ध अवस्था में पकड़े जाने के बाद जमकर पीटा गया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई...

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिलोचपुरा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक युवक को देर रात एक शादीशुदा महिला के घर में संदिग्ध अवस्था में पकड़े जाने के बाद जमकर पीटा गया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित युवक को मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



रात 2 बजे घर में छिपकर घुसा युवक

मामला सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी युवक साहिल का कथित तौर पर गांव की एक शादीशुदा महिला से संबंध था। बीती रात जब महिला के घर के सदस्य छत पर सो रहे थे, तभी साहिल घर में चुपके से घुस गया। कुछ देर बाद कमरे से हुई हलचल के चलते पति को शक हुआ कि कोई चोर घर में घुस आया है।



आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए युवक और महिला

पति ने जब महिला के कमरे का दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य देख सभी हैरान रह गए। युवक और महिला को आपत्तिजनक अवस्था में देख परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने युवक के साथ-साथ महिला की भी पिटाई शुरू कर दी।



गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक साहिल को अस्पताल पहुंचाया। महिला के पति द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर साहिल के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और वायरल वीडियो की भी जांच की जाएगी।



सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर वायरल हो गया है। वीडियो में युवक को जमीन पर पड़ा हुआ और परिजनों द्वारा पीटा जाता हुआ देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई वायरल वीडियो और गवाहों के आधार पर की जाएगी।

