UP: पत्नी को होटल बुलाया, दोस्त के साथ सोने पर मजबूर किया... विरोध करने पर पीटा, आरोपी पति गिरफ्तार

Edited By Mamta Yadav,Updated: 12 Aug, 2025 12:02 AM

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रिश्ते की मर्यादा को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। चिनहट निवासी महिला ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त की रात करीब 11 बजे उसके पति ने फोन कर तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हुए विभूतिखंड स्थित होटल जेएमडी बुलाया।

Lucknow News: राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति और उसके दोस्त पर शारीरिक उत्पीड़न और जबरन अनैतिक संबंध बनाने के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दोस्त फरार है।

पीड़िता का कहना है कि 5 अगस्त की रात करीब 11 बजे उसके पति ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर फोन किया और विभूतिखंड स्थित होटल जेएमडी बुलाया। जब महिला ने आने से मना किया तो पति ने आत्महत्या की धमकी दी, जिसके बाद वह मजबूरी में होटल पहुंची। होटल पहुंचने पर महिला ने देखा कि उसके पति के साथ उसका एक परिचित अनिल कुमार भी मौजूद था। पीड़िता के अनुसार, वहां पति ने उस पर अनिल के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। मना करने पर अनिल ने छेड़छाड़ शुरू कर दी और शोर मचाने पर दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। किसी तरह वहां से निकलकर महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।

सीसीटीवी में मारपीट की पुष्टि, छेड़छाड़ की जांच जारी
विभूतिखंड थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि होटल के सीसीटीवी फुटेज में मारपीट की पुष्टि हुई है, हालांकि छेड़छाड़ का कोई स्पष्ट दृश्य नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी पति के बीच पहले से ही पारिवारिक विवाद चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अनिल कुमार की तलाश की जा रही है।

