  • हैवान पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, जानिए आखिर क्यों बन गया पति कातिल?

Edited By Ramkesh,Updated: 12 Aug, 2025 03:27 PM

जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मीरपुर निवासी सोनू सिंह (40) ने घर में रखे सड़क खोदने वाले औजार से झगड़े के दौरान अपनी 30...

गोरखपुर: जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मीरपुर निवासी सोनू सिंह (40) ने घर में रखे सड़क खोदने वाले औजार से झगड़े के दौरान अपनी 30 वर्षीय पत्नी वंदना सिंह की कनपटी पर वार किया।

वंदना के ससुर अरविंद सिंह उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि अरविंद सिंह समेत परिवार के सदस्यों ने वंदना को बचाने की कोशिश की, लेकिन सोनू सिंह उसपर हमला करता रहा। चिलुआताल थाने के प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सूचना मिलते ही श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए और तलाश शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि वंदना के पिता की शिकायत के आधार पर सोनू सिंह और उसके पिता अरविंद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को सोनू सिंह को मीरपुर से और अरविंद सिंह को मेडिकल कॉलेज परिसर से गिरफ्तार कर लिया।

 

